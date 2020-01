Uomini e Donne, Giulio Raselli svela dei retroscena inaspettati sulla scelta

Dei retroscena inaspettati

La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 20 gennaio ha avuto come protagonista assoluto Giulio Raselli, dal momento che ha fatto la sua scelta. Il pubblico di Maria De Filippi credeva che sarebbe andato via con Giovanna, ma non è andata così.

Alla fine tra i due c’è stata una discussione, degenerata quando il tronista ha confessato di essere innamorato di Giulia. La sua frase ha fatto nascere molti dubbi, esternati soprattutto da Gianni Sperti.

In effetti non si può amare una persona da un giorno all’altro. Di conseguenza è palese che abbia preso in giro Giovanna. Attualmente si dice che la nuova coppia si sia messa d’accordo ai tempi di Formentera. Per questo motivo il diretto interessato ha deciso di adottare un determinato atteggiamento.

Un dato sospetto: gli amici in comune sui social

Dei retroscena inaspettati sono stati riferiti da terzi. Gli utenti social più attenti hanno notato che la corteggiatrice e il tronista condividono delle foto sui rispettivi profili Instagram con i commenti delle stesse persone.

Inoltre durante il percorso del trono Giovanna aveva detto alla redazione che c’erano dei like sospetti che l’uno lasciava all’altra e viceversa dall’estate. Come se non bastasse tempo fa una foto ha mostrato lui di spalle mentre baciava una ragazza nella località spagnola. Anche se il volto non si vede, molti hanno dato per certo che si trattasse di Giulia.

Tuttavia lo scandalo è stato messo a tacere. Nelle ultime ore un ragazzo ha dichiarato di averli visti abbastanza complici in vacanza, dunque potrebbero aver architettato un piano per ottenere visibilità. A questo punto la maggior parte dei telespettatori non vede di buon occhio la nuova coppia. Per ora non sono arrivate spiegazioni in merito alla questione. Giulio sta optando per il silenzio, anche perché vuole concentrarsi sulla sua relazione.

Giovanna, la nuova tronista?

Con il passare del tempo la bella dagli occhi di ghiaccio è entrata nel cuore degli italiani. Nonostante non abbia un buon rapporto con Tina Cipollari, ha sempre avuto lo studio dalla sua parte. Fino all’ultimo Gianni ha sperato che Giovanna non fosse la scelta perché è una donna a tutti gli effetti.

Ragion per cui merita una persona più matura di Giulio. A grande voce è richiesta la proposta del trono. La redazione prenderà in considerazione ciò? Per scoprirlo non ci resta che attendere.