Beautiful anticipazioni americane: Hope cerca conforto in Thomas

Arrivano le ultime anticipazioni delle puntate americane di Beautiful. Thomas farà pressione su Steffy affinché mantenga il loro segreto, mentre la giovane Logan cercherà conforto proprio tra le braccia del Forrester. Inoltre, Quinn riceverà delle brutte notizie da Eric.

Beautiful anticipazioni Usa: Eric ha cattive notizie

Nelle puntate che andranno in onda sulla CBC e che in Italia vedremo tra circa un anno, Eric darà cattive notizie alla Fuller. Brooke e Ridge proveranno a salvare il loro matrimonio, ma non sembra esserci speranza. Steffy spererà di essere perdonata da Liam e Hope dopo aver baciato Thomas. Il giovane Forrester però, non è deciso a rinunciare ad Hope che, poco dopo, troverà conforto tra le sue braccia, delusa dalla fine della storia d’amore con Liam. Quinn invece riceverà cattive notizie da Eric, manipolato da Brooke. Di cosa si tratterà?

Inoltre, nelle puntate americane di Beautiful, Sally si confiderà con Katie dicendole di aver mantenuto un segreto: ha una malattia. Gli spoiler ufficiali non hanno rilasciato ulteriori dettagli a proposito, ma pare che la patologia possa interferire con il lavoro della stilista.

Sally ancora innamorata di Wyatt

Come se non bastasse, Sally dovrà anche affrontare la crisi con Wyatt, deciso a rompere il loro fidanzamento. Flo è ancora nei suoi pensieri e pare tornerà da lei. Nelle puntate americane della soap Beautiful, i sospetti di Sally saranno fondati, in quanto il fidanzato troncherà con lei una volta per tutte. La situazione potrebbe cambiare quando la ragazza gli confiderà di essere malata.

Successivamente, Thomas chiederà a Quinn di incontrarlo per progettare una vendetta contro Brooke. Se vogliono metterla al tappeto, dovranno fare squadra e agire con astuzia. Altri spoiler di Beautiful relativi alle prossime puntate, rivelano che Sally deciderà per il momento di nascondere la verità al suo ex fidanzato, temendo che possa stare con lei solo per pena.

Hope si avvicinerà ancora di più a Thomas, vedendo in lui una luce nuova. Inoltre, ci sarà un litigio furibondo tra Quinn e Brooke. La Fuller le griderà in pieno viso tutto il suo odio per aver interferito nel suo matrimonio con Eric. Di recente infatti, Quinn ha scoperto che la Logan ha detto a Ridge di cacciarla da casa.

Quinn accetterà di collaborare con Thomas per ridimensionare Brooke? E soprattutto, Hope finirà nei guai cadendo ancora nella trappola del giovane Forrester? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.