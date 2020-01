Oroscopo Paolo Fox del 24 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 gennaio è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Le persone nate sotto il segno del Toro devono fare attenzione alla salute. Novità e conferme per i nativi dei Pesci. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 24 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – La vostra vita è una lotta continua ma se nell’ambito lavorativo o amoroso cercate situazioni difficili è normale che questa lotta s’intensifica ancora di più. In questo weekend si consiglia di fare solo cose di cui siete convinti.

Toro – Il 2020 è un grande anno, magari riuscirete a concludere alcuni progetti. Tra questo venerdì e domenica dovete fare attenzione alla salute, sopratutto al raffreddore e alla febbre. Cercate di trascorrere questo weekend con molta tranquillità.

Gemelli – Nonostante le distanze che Venere v’impone, in questo fine settimana è possibile ricucire uno strappo. Gli amori che nascono adesso sono complicati, attenzione a non innamorarvi di una persona lontana o già legata.

Previsioni di giovedì 24 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata avete una Venere importante. Ciò vuol dire che dovete fare una grande scelta oppure ottenete una grande vittoria o battete un record. Giove e Saturno vi aiutano a farvi vincere qualsiasi sfida.

Leone – Fino alla prossima domenica vivrete la stessa agitazione dei giorni scorsi. È probabile che non vi vada bene nulla perché ci sono persone che limitano le vostre azioni. In realtà, il lavoro non funziona più come prima ed entro maggio molti di voi potrebbero cambiare lavoro. Novità per gli studenti.

Vergine – Ieri, molti di voi hanno avuto perplessità che riguardano i progetti, ora è tutto chiaro. Se non fate cose che non vi competono, se non sbagliate in prima persona, il successo è garantito. Si consiglia di chiarire meglio una storia d’amore.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Aprite le braccia all’amore, in questo weekend è possibile iniziare a parlare di sentimenti in maniera serena. Non potete fare più scelte sbagliate, dovete essere certi di quello che desiderate. Se una persona cerca d’imporvi qualcosa, non dite di sì solo per cortesia ma dovete essere convinti di ciò che volete.

Scorpione – Questo fine settimana è un po’ pesante, in particolare per quelli che da qualche tempo sono stabili, fermi, e lottano per riemergere. In questi giorni potreste recuperare un lavoro ma siete sottotono. Se tutto questo si riversa in amore, potrebbero esserci dei problemi.

Sagittario – In questo weekend potreste avere voglia di un’avventura. Se questo desiderio arriva, anche se c’è una storia in ballo, sono dolori. Dovete essere un po’ più cauti, per evitare complicazioni. Questo non è un mese molto esplicito, perciò è importante mettere tutto in evidenza, anche problemi che possono nascere in famiglia.

L’oroscopo di Paolo Fox del 24 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Coloro che da qualche tempo vivono una relazione importante, in questo periodo possono avviare i progetti. Questo è un oroscopo così forte che vi aiuta a fare scelte tenaci. Dovete eliminare le cose inutili.

Acquario – In questi giorni sentite forte il desiderio di amare. Tra aprile e giugno potrebbe esserci un taglio definitivo ma non è escluso che in questo weekend ci sia una piccola polemica da sanare. Con la Luna favorevole avete una grande voglia di dire quello che sentite.

Pesci – Già nella giornata scorsa l’astrologo delle stelle vi ha consigliato di non puntare sulle persone sbagliate. Anche se avete un bellissimo oroscopo, non volete legarvi a qualcuno per paura di soffrire e così preferite portare avanti amori difficili. Novità e conferme in campo lavorativo.