Uomini e Donne, anticipazioni 24 gennaio, ‘Hai rotto le pa*le’: scontro tra le due Valentina

Quarto appuntamento del parterre senior di U&D

Anche oggi che è venerdì, alle 14:45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne, il quarto per l’esattezza. Questa settimana, infatti, dopo la scelta di Giulio Raselli avvenuta in diretta lunedì 20, gli altri giorni sono stati dedicati esclusivamente alle storie di dame e cavalieri del parterre senior.

Cosa vedranno i telespettatori nella puntata odierna? Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News in studio ci saranno altre discussioni.

Spoiler Trono over: accuse in studio

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over di Uomini e Donne, svelano che la situazione tra Romolo e Olga non procede nel migliore dei modi. Infatti ieri la dama si è lamentata del fare ossessivo del cavaliere, costringendola a bloccare il suo numero.

Ma lui si è difeso dicendo fi essere follemente innamorato al punto da non farlo dormire la notte. La signora aveva deciso di troncare la conoscenza, ma oggi le cose cambieranno. Lui le chiederà scusa, ma la Olga non saprà cosa dirgli perché per lui non prova nulla. Valentina M., invece, sta uscendo con Erik. La loro frequentazione verrà criticata fortemente da Valentina. Sembra proprio che l’uomo avrebbe confidato all’Autiero delle parole non molto carine nei confronti di Valentina M..

Lei rimarrà stupita, anche perché, stando a Valentina Autiero, il cavaliere le avrebbe detto che non potrebbe avere una storia con una dama più grande di lui. Quindi i due punteranno il dito contro l’Autiero perché per loro lei sta gufando.

Uomini e Donne: l’arrivo di Carlotta

Le anticipazioni di Uomini e Donne, svelano anche che in studio ci sarà l’ingresso di Carlotta, una 35enne e divorziata. A causa di questo la ragazza è stata male per diversi anni. Facendo parte del dating show di Maria De Fillippi, la dama spera di trovare il suo principe azzurro.

Poi al centro dello studio si accomoderà Diana. Quest’ultima, infatti, si sta frequentando con Simone e Luca. Al momento le piacciono tutti e due i cavalieri valutando l’atteggiamento di Simone considerato molto vero. C’è da dire, però, che la signora ha dato un bacio ad entrambi.