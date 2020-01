Grande Fratello Vip, Licia Nunez lasciata via social dalla fidanzata: “Sei andata oltre”

In questa edizione del Grande Fratello Vip 4 stanno venendo fuori pian piano le storie dei concorrenti. Licia Nunez ha raccontato della sua relazione con Imma Battaglia e ha avuto la possibilità di avere un confronto proprio con quest’ultima.

Purtroppo tra le due non c’è stato modo di trovare un punto d’incontro, anche perché le versioni fornite dalle donne erano completamente diverse. Licia ha accusato l’ex compagna di aver iniziato la relazione con Eva quando erano ancora insieme mentre Imma ha sottolineato che l’attrice le ha fatto sentire molte mancanze e che la loro storia era già finita da tempo.

Quello che ancora non sa l’attrice de “Le tre rose di Eva” è che la sua attuale compagna, che si chiama Barbara, l’avrebbe scaricata via social. Alla base di tale scelta ci sarebbe, da come si evince leggendo un post della donna, ci sarebbero alcune rivelazioni e dichiarazioni proprio di Licia che non le sarebbero piaciute.

Gli amori di Licia Nunez

Imma Battaglia e Licia Nunez hanno parlato della loro storia d’amore. Nonostante la grande differenza d’età le donne hanno vissuto una relazione molto intensa e profonda. Secondo l’attrice la compagna amava lei più della sua stessa vita.Una storia durata alcuni anni ma naufragata proprio in concomitanza con l’inizio della frequentazione della Battaglia con Eva Grimaldi.

E’ stato proprio questo il nodo del contendere. Secondo la concorrente del Grande Fratello, infatti, questo sarebbe avvenuto mentre la loro relazione era ancora in piedi, versione smentita dall’altra protagonista della vicenda. Come spesso accade in queste situazione le due sono finite per accusarsi reciprocamente senza riuscire a trovare un punto d’incontro magari per cercare di ricucire lo strappo, anche nel rispetto di quel sentimento che c’è stato in passato.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Secondo quanto riportato dal sito Gossipetv la compagna di Licia si chiama Barbara. Non è stato chiarito da quanto tempo le due stiano insieme, fatto sta che proprio quest’ultima ha deciso di prendere le distanze dalla concorrente del Grande Fratello.

Licia Nunez lasciata via social

Secondo quanto riferisce il sito sopracitato, Barbara avrebbe lasciato Licia Nunez tramite instagram. L’attrice avrebbe raccontato alcune cose che la donna non è riuscita a superare. Nonostante abbia provato a capire e a comprendere del perchè avesse deciso di fare tali dichiarazioni non c’è riuscita.

L’ormai ex fidanzata di Licia Nunez, in chiusura, ha augurato buon percorso a quest’ultima. Ovviamente al momento la concorrente non è stata avvertita della situazione. Di certo questo diventerà argomento di discussione nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere come reagirà l’attrice alla notizia dell’allontanamento di Barbara, in attesa di scoprire quali parole abbiano provocato una reazione così accesa.