Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzalez corteggia Clizia Incorvaia: “Verrai con me a Madrid?”

Ivan Gonzalez sembra sempre più interessato a Clizia Incorvaia. La complicità tra i due è abbastanza evidente agli occhi dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4 e a quelli dei milioni di telespettatori che si stanno appassionando alle storie degli stessi.

Entrambi non stanno vivendo un periodo felice della propria vita in fatto di sentimenti. Uno degli obiettivi, infatti, dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia era proprio quello di mettersi alle spalle storie d’amore finite male.

Lei ha messo fine al matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Lui ha detto addio a Sonia Pattarino, giovane sarda conosciuta nello studio di Uomini e Donne. L’ex tronista spagnolo continua con le sue avance alla bella influencer. Tra sorrisi, scherzi e battute la complicità tra i due sembra crescere giorno dopo giorno. A chi chiede se tra di loro ci sia qualcosa di speciale entrambi smentiscono, ma i comportamenti raccontano tutt’altro.

Ivan e Clizia al Grande Fratello per dimenticare il passato

Clizia Incorvaia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 per mettersi definitivamente alle spalle la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. Ad onor del vero anche l’attore ha dichiarato che tra di loro non ci sarebbe stato nulla.

Ivan Gonzalez, invece, ha messo fine alla storia con Sonia Pattarino alcuni mesi fa I due si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Lui era seduto sul trono mentre lei è entrata in studio per corteggiarlo e per rubargli il cuore. Alla fine di un percorso abbastanza tormentato e ricco di alti e bassi la scelta dello spagnolo è ricaduta proprio sulla bella sarda. I due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere ma sempre molto attivi sui social. All’improvviso, però, è arrivata la notizia della separazione.

Ivan Gonzalez corteggia Clizia Incorvaia

Ivan Gonzalez ha mostrato a più riprese il suo interesse per Clizia Incorvaia. Durante una chiacchierata in cucina lo spagnolo ha continuato a corteggiare la bella influencer a modo suo. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, le ha chiesto se ha intenzione di andarlo a trovare in Spagna.

Dopo la timida risposta di Clizia, Ivan ha continuato ad incalzarla chiedendole se ha mai avuto un fidanzato spagnolo e che magari potrebbe trovarlo proprio all’interno della casa del Grande Fratello.