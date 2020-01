Oroscopo Branko del 24 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Branko del 24 gennaio annuncia novità abbastanza interessanti per il vostro segno zodiacale. Siete curiosi di sapere che cosa hanno in serbo gli astri per voi? Ecco le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 24 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche in questa giornata potrebbe presentarsi il successo. Questo è un periodo di crescita e non potete permettervi antipatie e conflitti inutili. Le stelle favoriscono i liberi professionisti, soprattutto coloro che hanno un’attività all’estero. La forza di Marte in Sagittario si farà sentire in amore stasera con Luna nuova in Acquario. Nella vita sociale, politica, economica ci sono novità improvvise.

Toro – Rendete molto nel lavoro indipendente, iniziative commerciali, perché sono poche le persone che riescono a seguirvi. Grazie all’influsso di Capricorno e Pesci avete belle amicizie e relazioni sociali. Tra le nuove conoscenze potrebbe esserci un tenero amore, per chi è single. La situazione domestica, i rapporti longevi, l’ambiente di lavoro non sono del tutto facili da gestire. In serata Luna in Acquario appesantisce il fisico e rende antipatici i rapporti con le autorità. Mercurio vi rende confusi, è meglio aspettare lunedì.

Gemelli – Tutte le cose richiedono massimo impegno e costanza ma ne vale la pena, poiché state creando un nuovo successo. Mente e cuore hanno un traguardo in comune: successo e amore. In campo amoroso non siete molto soddisfatti, Marte e Venere rendono scontenti voi e il coniuge. Per fortuna, si tratta solo di un momento passeggero che se ne andrà quando Venere transiterà in Ariete.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Siete sotto pressione a causa di Luna in Capricorno congiunta a Plutone e Saturno. L’oroscopo di Branko v’invita a fare attenzione nelle collaborazioni di vecchia data. In serata, la Luna nuova transita in Acquario, segno che simboleggia il vostro settore della metamorfosi, rinascita. C’è aria nuova nei rapporti stretti. Amore intenso fino a lunedì.

Leone – Dovete stare molto attenti nelle collaborazioni. Il problema non è il vostro lavoro ma le persone con cui lavorate. In serata la Luna nuova entra in Acquario. Poco straordinaria è la presenza di Mercurio. La quadratura che nasce con Urano in Toro è un aspetto inedito che richiede cautela. Dovete concentrarvi su voi stessi, curare il vostro benessere ed evitare folle.

Vergine – In questa giornata la Luna favorisce idee, intuito, iniziative. Questo è un oroscopo favorevole per il campo lavorativo, professionale, degli affari, dello studio. Marte e Venere sono in postazione negativa, quindi dovete stare molto attenti alla salute e mantenere la calma in amore, matrimonio. Weekend pazzesco grazie alla Luna che vi rende protagonisti nel campo del lavoro.

Previsioni di venerdì 24 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – L’energia, la lotta, l’attività danno frutti soddisfacenti. Anche se siete protetti dall’Acquario, dovete verificare se accanto a voi ci sono persone giuste che appoggiano la vostra voglia di espansione. Saturno e Plutone congiunti a Luna in Capricorno appesantiscono il fisico. Avete già pianificato i vostri progetti ma dovete ancora fissare i dettagli di collaborazioni, iniziative. Anche l’amore è fatto di dettagli.

Scorpione – Questo 2020 è l’anno delle conclusioni, per tutti i segni zodiacali, quindi di nuovi inizi. Il serata inizia Luna nuova in Acquario, una fase che interessa la famiglia ma che tocca anche altri rapporti stretti. Osservate le azioni degli altri prima di fare la vostra mossa. In mattinata, una vostra iniziativa avrà esito felice.

Sagittario – Con Marte nel segno dovete battere il ferro finché è caldo. Le stelle vi preparano un weekend quasi da favola, quasi a causa di Venere negativa. Con impegno e pazienza riuscirete a raggiungere un successo soddisfacente nel campo professionale, lavorativo e degli affari. Luna ottima per affari finanziari, mentre Mercurio porta passione in amore.

L’oroscopo di Branko del 24 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Anche voi fate promesse che non mantenete. Adesso, però, dovete fare un passo indietro. Luna congiunta a Plutone e Saturno protegge le proprietà, soldi, costruzioni e strutture da demolire. Venere in Pesci rende l’amore passionale, mentre Giove annuncia un matrimonio, una nascita. I coniugi dovrebbero pensare a un viaggio.

Acquario – Il vostro è un segno esibizionista, sempre al centro dell’attenzione. Questa cosa, però, non vi dispiace. Siete sempre graditi negli ambienti sociali, vita mondana, riunioni. In serata, Luna nuova nel segno vi aiuta a iniziare l’anno lunare con amore, famiglia, figli, parenti, amicizie, casa materna. In primavera raggiungerete l’apice del successo nel campo lavorativo-produttivo.

Pesci – Con Marte ostile dovete armarvi di pazienza, soprattutto nel campo amoroso. Prima di girare il mondo in cerca di successo e fortuna, dovete sistemare le faccende domestiche. Sul piano professionale e finanziario avete le stelle dalla vostra parte. Fino a lunedì, la Luna nuova segnala anche per voi fine-inizio di un capitolo, tutto da scrivere.