Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il piccolo ‘incidente’ con il figlio Santiago

Periodo impegnativo per Belen Rodriguez

Belen Rodriguez in questi giorni è stata molto in fermento per via della Milano Fashion Week a cui ha preso parte. Dopo le abbuffate dei giorni festivi, la soubrette argentina ha deciso di smaltire le calorie accumulate grazie ad una serie di esercizi fatti insieme alla sua personal trainer. Il tutto documentato con una serie di Stories sul suo seguitissimo account Instagram.

Ma nella sua giornata non mancano nemmeno i momenti di tenerezza col figlioletto Santiago che cresce sempre di più, e ovviamente anche le effusioni amorose con Stefano De Martino. Ma quello che ha fatto sorridere i seguaci è il piccolo incidente di Santi. Cosa è successo?

Piccolo incidente di percorso per Santiago De Martino

Dopo giorni di duro allenamento in palestra, Belen Rodriguez è rientrata a casa e naturalmente ad aspettarla c’era suo figlio Santiago. Quest’ultimo a quanto pare è molto portato a disegnare. Quindi la soubrette argentina ha voluto mostrare ai suoi follower i cartoni realizza il ragazzino definendolo un vero e proprio fumettista in famiglia.

Ma di recente un piccolo aneddoto ha fatto sorridere molto tutti coloro che seguono la coppia. Mentre il bambino era impegnato a disegnare, la madre essendo di fianco gli ha fatto una richiesta. In pratica il ballerino ha mandato il figlio a scuola col pigiama. Un racconto che ha fatto sorridere i due e sicuramente tutti coloro che hanno visto la Storia su IG.

Stefano e Belen innamorati più che mai

Ebbene sì, Stefano De Martino ha avuto una grande svista non accorgendosi di portare il figlioletto Santiago a scuola con addosso ancora il pigiama. Nonostante questo piccolo incidente di percorso, i Rodriguez formano un tenero quadretto familiare. Da quando il ballerino e la showgirl sono tornati insieme in quella famiglia si vive di nuovo serenamente e, a trarne vantaggio è il piccolo Santi.

Naturalmente quest’ultimo vorrebbe al suo fianco un fratellino o sorellina che ancora non arriva. E pensare che da circa un anno gira voce che l’argentina sia incinta. Resta il fatto che non ha nessun pancione e non ha mai confermato nulla.