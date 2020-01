Avete mai visto l’ex fidanzata di Fedez? Ecco Giulia Valentina totalmente diversa da Chiara Ferragni [FOTO]

Prima di Chiara Ferragni, Fedez era fidanzato con un’altra influencer

Chi segue Fedez da tempo sa perfettamente che prima di convolare a nozze con Chiara Ferragni è stato felicemente fidanzato per tre anni con un’altra influencer. Stiamo parlando della bellissima Giulia Valentina molto diversa dalla madre di Leone Lucia.

Quest’ultima ha quasi 30 anni ed è nata a Torino anche se i genitori sono siciliani. A dei meravigliosi occhi verdi, capelli lunghi neri e alle spalle una carriera da modella. Come la Ferragni è anche una fashion blogger ma il suo profilo IG conta solo mezzo milioni di follower. Il rapper milanese l’aveva soprannominata il ‘raviolo’.

A dimostrazione di quanto scritto, andando a spulciare su Facebook è possible vedere un posto realizzato nel giorno del loro compleanno, visto che sono nati lo stesso giorno, in cui Fedez la chiama ‘raviolo amoroso’. (Continua dopo la foto)

Chi è Giulia Valentina?

Fedez e Giulia Valentina si sono conosciuti circa sette anni fa in un locale. C’è da dire che all’epoca il marito della Ferragni non è così famoso come adesso. Per questo motivo la modella rifiutò il suo primo approccio. Ma il rapper non si arrese aggiungendola su Facebook e i due iniziano così a chattare.

Dopo essersi scritto per qualche tempo tra loro è sbocciato l’amore, tanto sono andati a convivere in un loft nel capoluogo lombardo. Intanto Fedez è iniziato a diventare più famoso e uno dei suoi videoclip è presente anche Giulia.

Nel frattempo anche lei cresce professionalmente lanciandosi nel mondo dello spettacolo. Nonostante dopo si siano lasciati, la Valentina non ha mai speso parole negative nei confronti di Chiara Ferragni, anzi ha ammesso che le piace molto.

Una bellezza acqua e sapone

Senza ombra di dubbio Chiara Valentina è una bellezza acqua e sapone. Infatti in un’intervista ha dichiarato che, a differenza del suo ex Fedez che è pieno, non ama i tatuaggi. La modella possiede due chihuahua: Guè e Chew, protagonisti di molti suo su Instagram.

Un profilo in cui l’influencer alterna le classiche pose per lavoro a scatti più divertenti come quella con il costume da zucca gigante. Inoltre la ragazza molto spesso fa divertire i suoi 500 mila seguaci grazie a delle clip molto comiche, come quelle con le lezioni di inglese.