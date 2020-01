One Piece, anticipazioni capitolo 969: il destino di Oden

Oden, shogun del paese di Wa, ha al momento “rubato” la scena a Rufy divenendo momentaneamente il vero protagonista di One Piece, tramite il flashback che Eichiro Oda ha dedicato al personaggio. Come sappiamo, Wa (ispirato palesemente al Giappone feudale) è un territorio chiuso, non facente parte del governo mondiale e che non accetta di buon grado le novità introdotte dall’esterno.

Tuttavia, il nostro amico Oden è stato fortunato, in quanto ha avuto l’occasione di viaggiare per i 7 mari sotto la guida di pirati leggendari quali Barbabianca e Gol D. Roger. Ora che il viaggio del re dei pirati è terminato, quale sarà il destino dello shogun di Wa?

One Piece: Oden torna a Wa

Nella recente storyline di One Piece abbiamo visto come il Kozuki sia tornato a Wa, trovando il suo paese completamente cambiato rispetto a come lo aveva lasciato. Adesso Orochi è il padrone incontrastato della nazione e, sebbene non disponga di una grande forza combattiva, può agire come meglio crede sotto l’ala protettiva dell’imperatore Kaido.

Sembra proprio che il flashback di Oden sia in procinto di terminare e a breve conosceremo l’epilogo della storia del padre di Momonosuke e del clan Kurozumi. Dopo aver saputo che Toki è stata gravemente ferita dagli scagnozzi di Orochi, Oden ha deciso di sfidare il malvagio essere a spade sguainate.

Orochi l’avrà vinta?

Come leggiamo da Everyeye, nel capitolo 969 di One Piece vedremo come grazie al possessore del frutto del diavolo Bari Bari no Mi (al tempo presente in possesso del bizzarro “fanboy” Bartolomeo), il Kozuki sarà imprigionato da Orochi. La donna in possesso del frutto Mane Mane no Mi, prenderà invece le sembianze di Oden governando Wa senza che nessuno possa nutrire sospetti.

Il flashback farà poi un salto temporale di un anno. Oden saprà dell’esecuzione di Roger e della battaglia tra i pirati di Kaido e quelli di Gecko Moria. Proprio in tale circostanza, Moria riuscirà a rubare la salma di Ryuma e la spada del leggendario samurai, la Shusui. Oden piangerà e, allo stesso tempo, riderà della morte del re dei pirati.

Il flashback farà poi un altro salto temporale, stavolta di tre anni. Orochi farà uccidere la famiglia di Hyogoro. A questo punto, Oden capirà che Orochi deve essere fermato ad ogni costo. Assisteremo infine al raduno dei Nove Foderi Rossi per fermare Kaido una volta per tutte. Cosa accadrà?