Luigi Favoloso torna sui social e svela dove si trova: “Un mucchio di ca…”

La scomparsa di Luigi Favoloso pare sia giunta ad un punto di svolta, l’ex gieffino è, infatti, tornato sui social. Dopo numerose indiscrezioni, avvistamenti e supposizioni, stavolta è stato lui stesso a svelare dove si trova realmente.

L’ex di Nina Moric, però, non ha potuto fare a meno di sferrare anche un duro attacco contro i giornalisti che, per tutto questo tempo, hanno raccontato solo un cumulo di sciocchezze. Ecco, quindi, come si sta concludendo questa storia.

Il ritorno di Luigi Favoloso sui social

Luigi Favoloso è tornato sui social nelle ultime ore con delle Instagram Stories molto interessanti. Il protagonista ha palesato di stare bene, ma ha smentito tutte le recenti voci che lo localizzavano in Svizzera e in altri posti del mondo. Per adesso, l’ex della Moric si trova a Yerevan in Armenia. Il protagonista ha spiegato di aver deciso di svelare il posto in cui si trova perché tanto sta per lasciare quella destinazione.

Dalle sue parole, dunque, si è evinto che, almeno per adesso, non vuole essere trovato. Dopo aver raccontato a tutti di stare bene e di essere in continuo movimento per il mondo, l’ex gieffino ha anche attaccato duramente i giornalisti che hanno provato in tutti i modi a fare gossip sul suo conto.

L’attacco contro i giornalisti

Nel corso del suo sfogo sui social, Luigi Favoloso ha chiarito che, fino a questo momento, sono state raccontate solo sciocchezze sul suo conto. Il protagonista di questa scomparsa ha anche ironizzato dicendo che sarebbe disposto a pagare mille euro al primo giornalista che riposti una notizia sensata e vera.

Luigi, inoltre, ha spiegato che il suo passaporto è la testimonianza del fatto che è stato realmente in giro per il mondo e che la sua fuga non sia solo una messinscena.

Ad ogni modo, questo ritorno inaspettato su Insatgram sta facendo pensare che l’ex della Moric stia spianando il terreno per la prossima apparizione televisiva. Come già anticipato, infatti, sul sito Dagospia è stato pubblicato un articolo secondo cui Favoloso, domenica prossima, sarà a Live Non è la D’Urso.