Amici 19, anticipazioni: due eliminazioni, due nuovi ingressi e la prima maglia verde per il Serale

La puntata di Amici 19 che verrà trasmessa sabato 25 gennaio è già stata registrata. Ecco che cosa è successo

Amici 19, anticipazioni: due concorrenti sono stati eliminati

Sabato 25 gennaio andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 19. Tuttavia, la puntata (che di solito viene registrata il venerdì) questa volta si è svolta giovedì 23 gennaio. Nel web si sono diffuse le anticipazioni di quello che vedremo. A sorpresa sono stati eliminati due concorrenti.

Dopo la consueta sfida a squadre, il team di Gaia ha perso e chi non è stato schierato per le prove doveva sostenere l’esame per evitare l’eliminazione. I ragazzi non schierati della squadra erano: Skioffi, Ayoub e Martina. I primi due hanno sostenuto l’esame immediatamente ed entrambi sono stati eliminati.

Skioffi si è lamentato a lungo perché secondo lui non è stato giusto non essere schierato per ben 4 settimane. Il cantante se l’è presa in particolar modo con il capitano della sua squadra, Gaia, che decide tutto senza consultare gli altri. Ne è nata una discussione che ha portato alle lacrime della ragazza.

Due nuovi ingressi

A fronte di due concorrenti che se ne sono andati, due nuovi concorrenti sono entrati a far parte della scuola di Amici 19. Si tratta di un ballerino di danza classica Nicolaj e un altro scelto da Veronica Peparini nei suoi recenti casting. Tuttavia, si avranno maggiori dettagli nei daytime della prossima settimana.

La prima maglia verde del Serale

Maria De Filippi ha annunciato che al Serale potranno andare solamente 10 allievi. La conduttrice ha spiegato ai ragazzi che avevano da subito l’opportunità di votare chi secondo loro si merita già la maglia verde e la maggioranza sceglie Nyv. Quest’ultima si è poi esibita davanti a tre giudici esterni che hanno deciso di farla andare al Serale.

La sfida a squadre

Nella sfida a squadre da quanto si apprende nel web nella prima prova si sono confrontate Giulia e Gaia e questa volta ha vinto Gaia. Javier ha avuto la meglio su Valentin nella seconda prova, mentre nella terza ha vinto Nyv contro Stefano. Federico vince su Talisa nella prova Tim e Francesco riesce a portare il punto alla sua squadra contro Jacopo.