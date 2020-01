Paolo Bonolis condannato alla malattia, il destino sciagurato augurato da un concorrente crea polemica

La maledizione ai danni di Paolo Bonolis

Da circa tre settimane Paolo Bonolis e il suo caro amico Luca Laurenti sono tornati sul piccolo schermo con Avanti un altro!, il game show che ha preso il posto di Conto alla Rovescia di Gerry Scotti. Ma in una delle puntate andate in onda la scorsa settimana è accaduto qualcosa che ha sollevato un polverone mediatico.

A causarlo sono state le parole pronunciare da un concorrente sardo, precisamente originario di Cuglieri un comune in provincia di Oristano. Nello specifico, durante il suo turno di gioco il ragazzo ha scagliato un maleficio ai danni del conduttore romano.

Le polemiche per le frasi pronunciate dal concorrente Giovanni

Come accennato prima, la scorsa settimana Avanti un altro! ha ospitato un concorrete sardo. Il ragazzo in questione si chiama Giovanni e sin da subito ha detto a Paolo Bonolis di essere un grande appassionato delle tradizioni della sua terra. Durante la presentazione iniziale, il diretto interessato ha colto l’occasione per recitare delle frasi che, stando alle sue spiegazioni sarebbe un augurio a chi vengono rivolte.

Si tratta del cosiddetto ‘frastimo’, il cui significato è tutt’altro che augurale, essendo una ‘maledizione in limba’. In un primo momento il padrone di casa gli ha detto non sapendo in realtà cosa significassero quelle parole. Ma subito dopo sul web si è sollevata una forte polemica.

La reazione del popolo del web e le spiegazioni di Giovanni

Inizialmente tutti i telespettatori e soprattutto Paolo Bonolis si sono domandati quale fosse il significato letterale della maledizione. Successivamente, grazie ad una clip diffusa sui vari social network si è scoperto che tutt’altro. Sicuramente il conduttore romano non l’avrà presa bene e nemmeno tutti i suoi fan.

A quel punto l’ex concorrente Giovanni è stato raggiunto da una testata giornalistica locale per intervistarlo. Il giovane si è detto dispiaciuto di quanto accaduto ribadendo che non era sua intenzione lanciare delle maledizioni al marito di Sonia Bruganelli. Quest’ultimo accetterà le scuse? Non resta che attendere.