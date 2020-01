Amici 19, anticipazioni: Giulia Molino presa in giro dai compagni, interviene Rudy Zerbi

Brutto colpo per la cantante Giulia. Ecco che cosa hanno detto di lei alcuni suoi compagni di avventura ad Amici 19

Amici 19, anticipazioni: Giulia in lacrime, interviene Rudy Zerbi

Giovedì 23 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici 19. Maria De Filippi, dopo la sigla, ha fatto vedere ai ragazzi un filmato di Giulia mentre faceva le prove. Alcuni suoi compagni, però, hanno iniziato a prenderla in giro su come rappava, cantava e si muoveva.

Skioffi, Gaia, Martina e Stefano si sono lasciati andare a commenti poco carini nei suoi confronti dicendo che “non è niente di che”. Giulia, dopo il video, è scoppiata a piangere perché non si sarebbe mai aspettata un comportamento del genere, soprattutto da Skioffi, con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto d’amicizia.

Anche Rudy Zerbi è intervenuto sulla vicenda “sgridando” i ragazzi che si sono resi protagonisti di questo spiacevole episodio. Secondo l’insegnante di canto avrebbero dovuto avere il coraggio di dire prima e davanti a Giulia quelle cose. Per saperne di più non rimane che attendere la messa in onda della puntata.

Le prime anticipazioni

Dal web sappiamo che la puntata è stata molto importante per i ragazzi di Amici 19. Innanzitutto Maria De Filippi ha svelato il numero dei ragazzi che arriverà al Serale: 10. Poi ha dato l’opportunità alla classe di votare chi secondo loro si merita già la maglia verde e la maggioranza ha indicato Nyv. Dopo l’esibizione davanti a tre giudici esterni Nyv ha indossato la maglia verde ed è ufficialmente la prima concorrente del Serale. Contenti per lei?

Dopo la bella notizia, tuttavia, è arrivata una bella doccia fredda. A seguito della sconfitta della squadra di Gaia nella consueta sfida a squadre, gli allievi che non sono stati schierati dovevano affrontare un esame per non essere eliminati. Skioffi e Ayoub non ce l’hanno fatta e hanno dovuto lasciare il programma. Anche Martina nei prossimi giorni dovrà affrontare la commissione e sapere se potrà continuare a rimanere nella scuola.

Ci sono stati due nuovi ingressi. Veronica Peparini ha scelto un ragazzo dai casting dei giorni scorsi e poi è entrato un altro ballerino di danza classica. Nei daytime della prossima settimana ne sapremo qualcosa in più.