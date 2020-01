Grande Fratello Vip: Licia Nunez è stata lasciata dalla fidanzata con un post su Instagram

La fidanzata di Licia Nunez l’ha lasciata con un post sui social. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: Licia Nunez lasciata dalla fidanzata Barbara

Licia Nunez non ha nascosto la sua relazione con Barbara appena è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, dai primi giorni, l’attrice de Le tre rose di Eva si è concentrata molto sulla sua precedente storia con Imma Battaglia. Quest’ultima è anche andata in Casa per un confronto diretto con lei.

La fidanzata aveva scritto a Licia una lettera dicendole che l’amava e che la seguiva, ma si capiva benissimo che alcune cose le avevano dato fastidio. Infatti, puntuale, è arrivato un messaggio di Barbara attraverso il suo profilo Instagram con il quale ha lasciato Licia.

Barbara ha detto chiaramente di non aver capito i racconti di Licia da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Secondo lei è stato superato un limite e per questo non se la sente più di continuare la relazione con lei. Come reagirà l’attrice quando Alfonso Signorini la metterà al corrente di quanto accaduto? (Continua dopo la foto)

La storia tra Licia e Imma Battaglia

Licia ha raccontato nei dettagli, con tanto di date, che cosa era successo con Imma Battaglia, con la quale aveva avuto una storia di sette anni. L’attrice ha parlato di un amore assoluto e viscerale e di come poi Imma l’abbia tradita con Eva Grimaldi. Imma è entrata nella Casa per dire che le cose non sono andate così, ma tra le due non è stato possibile un chiarimento.

Licia, tuttavia, in questi giorni sta continuando a parlare di Imma e probabilmente è stato anche questo ad infastidire molto Barbara, l’attuale compagna. Secondo Licia, Imma l’aveva invitata al matrimonio tra lei e Eva e voleva mantenere l’amicizia, ma Eva non l’ha permesso. Ma, secondo voi, a che cosa si riferisce Barbara quando parla di un “gesto solo nostro” che Licia ha svelato?

Le ultime novità del Grande Fratello Vip

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto movimentata. Salvo Veneziano è stato squalificato per le frasi irripetibili dette su Elisa De Panicis. Poi anche Sergio Volpini e Pasquale Laricchia sono stati eliminati dal televoto. La stessa sorte è capitata a Elisa e nella prossima puntata uno tra Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana dovrà abbandonare il reality.