Scandalo Uomini e Donne, le mani sotto la gonna: Maria De Filippi costretta a censurare la scena

La decisione di Queen Mary

I numerosi telespettatori di Uomini e Donne sono rimasti particolarmente delusi dalla decisione della redazione di tagliare una parte della puntata del Trono over. Tra le scene tolte c’è quella in cui Gemma Galgani accusava un leggero malore e di conseguenza veniva distesa sulla passerella per essere soccorsa dal medico.

A quanto pare il tutto è cambiato per decisione di Maria De Filippi per mandare in onda la scelta in diretta di Giulio Raselli. Il tronista alla fine ha lasciato il dating show Mediaset con Giulia D’Urso. Quindi il pubblico non ha avuto la possibilità di vedere quando Tina Cipollari ha infilato le mani sotto la gonna della dama torinese alzandola davanti ai presenti.

Maria De Filippi censura una scena del Trono over

Stando a quello che aveva diffuso Il Vicolo delle News, a salvare Gemma Galgani è stato il cavaliere Marcello. Quest’ultimo l’ha presa in braccio stile ufficiale gentiluomo l’ha portata dietro le quinte per farla ricomporre. Quindi Tina Cipollari ha iniziato a scherzare affermando che la dama piemontese dopo tale gesto avrebbe consumato un rapporto nel camerino con colui che l’ha salvata dalle sue grinfie.

Si dice che tra l’omo e Gems ci sarebbero state delle effusioni e per tale ragioni Maria De Filippi avrebbe deciso di censurare la scena. Verità o voci di corridoio? A quel punto sul web i fan del Trono over di Uomini e Donne hanno manifestato il loro malcontento per via della puntata tagliata dando spazio ad un appuntamento successivo.

Il malcontento del pubblico di Uomini e Donne

La decisione di Maria De Filippi di tagliare la terza parte del parterre senior di Uomini e Donne non è piaciuta dai milioni di telespettatori. Sembra proprio che le si sia rivoltato contro visto che il pubblico attendeva da tempo delle scene memorabili che vedevano protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari.

Il mercoledì, infatti, su Canale 5 andava in onda la prima parte di un nuovo appuntamento registrato la settimana successiva alla scena censurata. Ovvero quando la dama torinese decide di troncare la conoscenza col cavaliere Marcello.