Soleil Sorge si racconta: ecco perchè è finita con Jeremias Rodriguez e su Luca Onestini…

Soleil Sorge ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della fine della sua storia con Jeremias Rodríguez e ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini

Soleil Sorge si svela: ecco perché è finita con Jeremias Rodríguez

Soleil Sorge, nonostante il suo lavoro a stretto contatto con alcuni vip, è diventata popolare per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Quest’ultimo l’ha poi scelta ma tra loro non è durata. Infatti, quando Luca ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, Soleil a iniziato una relazione con Marco Cartasegna.

Non solo, ma quando Soleil è tornata single e ha partecipato all’Isola dei Famosi, ha iniziato una relazione con Jeremias Rodríguez. Lui l’aveva già cercata prima del reality, ma lei non l’aveva considerato. In Honduras, invece, tra loro è scoppiata la passione ma le cose poi non sono andate bene.

Soleil e Jeremias, dopo vari tira e molla, si sono lasciati definitivamente qualche mese fa, ma solo ora l’ex corteggiatrice ha deciso di dire qualcosa sull’argomento. In un’intervista a Novella 2000, Soleil ha confessato di aver capito subito che le cose non potevano andare avanti perché avevano stili di vita completamente diversi.

Tuttavia, sperava di poter cambiare le cose ma “ci sono vizi che il lupo non perde”. Che cosa avrà voluto dire? In ogni caso ha precisato che porterà sempre nel cuore Jeremias, anche se con sentimenti diversi.

La replica a Luca Onestini

Soleil Sorge ha colto l’occasione per parlare anche di Luca Onestini. Lui, infatti, ha rilasciato recentemente un’intervista a Rivelo con Lorella Boccia su Real Time in cui ha definito la sua storia con lei un pessimo ricordo.

Soleil ha detto che ci sono state persone a cui ha fatto comodo “giocare” sulla situazione per uscirne da vittime ma che le cose non sono andate come sono state raccontate. L’ex naufraga si dice pentita di non aver fatto chiarezza immediatamente ma è convinta che con il tempo la verità verrà a galla.

I prossimi progetti di Soleil

Soleil spera fortemente di trovare l’anima gemella dopo tante relazioni finite male. Nel frattempo si sta concentrando sul suo lavoro di influencer, modella e testimonial. Inoltre, le piacerebbe recitare e partecipare ancora a qualche programma tv. Infatti, presto vedremo su Rai Due la sua avventura a Pechino Express insieme alla madre. Voi che cosa pensate di lei e delle sue ultime dichiarazioni?