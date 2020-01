Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi contro Sabrina Ghio “qui la mercenaria sei tu, stai…”.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al veleno contro Sabrina Ghio per le sue accuse nei confronti della coppia

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi attaccano Sabina Ghio che in un’intervista che ha rilasciato ad un noto quotidiano li ha definiti come “morti di fama”. All’intervista, i due hanno voluto dare un’immediata e velenosa risposta.

Ancora una volta, Fiordelisi ha voluto rispondere all’ex allieva di amici ed ex tronista. Ha detto che questa donna oramai parla solo di loro ed ossessionata dalla coppia. Per loro, sarebbe stata lei però la mercenaria che vuole sempre sfruttare la popolarità dei due per riuscire ad avere un po’ di visibilità.

Secondo Antonella Fiordelisi, la donna sta vivendo da troppo tempo di luce riflessa e quindi è il momento di cambiare un po’ rotta. In realtà, sul suo profilo Social non ci va certo leggera e dice di non essere neanche più arrabbiata perché più che altro, hanno anche una differenza di età e lei quindi ne sta subendo questo peso.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi al veleno sui social

Francesco Chiofalo neanche lui manda a dire quello che pensa a Sabrina. Infatti l’ha attaccata duramente su social network e ha detto molto chiaramente di non sapere nemmeno di chi si tratta.

Addirittura Francesco dice che l’ha cercata su Google ne anche Google sapeva di chi stava parlando. Ecco perché ha detto che non si abbassa al suo livello e piuttosto, vuole parlare di altre cose non di questa donna che è anche madre.

L’ex di tentation Island, ha spiegato che si tratta di una donna anziana andata avanti con l’età e ora, visto che si trova a dover parlare sempre di loro , secondo lui si tratta di una persona che non merita neanche una risposta. Insomma, la coppia di Francesco e Antonella è davvero molto arrabbiata nei suoi confronti soprattutto perché le parole che Sabrina Ghio nei loro confronti sono state molto dure.

Le accuse di Sabrina Ghio

Eppure, la discussione tra i tre continua ad andare avanti. Era stata proprio Sabrina Ghio a parlare a Rivelo, contro Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi.

Diceva che sono due persone morte di fama, personaggi che in realtà, sono davvero ridicoli e che secondo lei non dovrebbero neanche avere l’attenzione mediatica. Secondo lei, i due giocano molto sul fatto che vengono risposti oppure vengono attirati con una serie di inutili discussioni.

Ecco perché invece Sabrina ha voluto spiegare che lei praticamente, ha a che fare con gente diversa e piuttosto, non capisce come due persone che sono dei veri e propri mercenari possano piangere con un filtro. Si riferisce in realtà, al fatto che i due sono arrivati a piangere quando si lasciarono e si erano attaccati sulle rispettive stories di Instagram.