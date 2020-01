Chiara Biasi, torna sui social dopo due mesi e confessa di essere malata

La motivazione che ha spinto Chiara Biasi ad allontanarsi un po’ dai social network dopo le polemiche

Chiara Biasi racconta parte della sua vita privata e in particolare, sui social spiega come ha vissuto male lo scherzo delle Iene in cui è stata protagonista. Infatti, molti hanno pensato che la sua assenza dal mondo dei social era dovuto al fatto che aveva detto una frase come “per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto” ed aveva attirato non poche critiche. Invece, ha spiegato che non sarebbe questo il motivo del suo allontanamento.

Infatti, ha scritto che lo scherzo che l’ha vista protagonista non c’entra. Piuttosto ha spiegato che lei praticamente ha vissuto molto male dei momenti personali. Infatti, sembrerebbe che da un paio di mesi è stata molto malata ma ora sta un po’ meglio.

Chiara Biasi e la sua malattia

La risposta della bella Chiara è arrivata quando i fans in maniera insistente l’hanno vista troppo magra nel volto e nel fisico e quindi hanno voluto sapere cosa c’era che non andava. In merito alla sua vita privata Chiara Biasi ha voluto ammettere di essere vittima di un’ischemia e quindi aveva usato molto farmaci che l’avevano fatta perdere peso in maniera eccessiva.

In questo caso però, ha spiegato che si è trovata in tale situazione anche per una serie di motivi personali. Ha detto che che aveva la necessità di doversi un po’ allontanare e disintossicarsi dai social network. Infatti, stando sempre al telefono si sentiva molto acida, soprattutto nella vita reale.

Ecco perchè sostiene di aver deciso di prendere un po’ le distanze. Non è quindi quello che si potesse pensare rispetto a quanto accaduto nel corso dello scherzo delle Iene ma, in realtà la situazione è molto più profonda.

La disintossicazione dai social network

Del resto, Chiara Biasi già in diverse occasioni aveva detto che a lei non piace essere controllata. I problemi per lei, erano iniziato quando nel corso della sua scherzo nella trasmissione di Italia Uno Le Iene, aveva detto una frase che era stata subito in grado di alzare un polverone. Infatti, aveva detto che lei non si alzava nemmeno dal letto per 80 mila euro.

Quindi, si è allontanata dai social network e si è resa conto che in realtà aveva bisogno di staccarsi un po’ perché iniziava ad essere particolarmente scontrosa nella vita di tutti i giorni. Ora si sente molto meglio ed è riuscita a superare questo momento davvero difficoltoso per lei.