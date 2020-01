Annabella Sciorra ha testimoniato a New York nel corso del processo Harvey Weinstein

Annabella Sciorra racconta al processo cosa ha subito dal produttore cinematografico Harvey Weinstein.

Il racconto choc di Annabella Sciorra sulla violenza sessuale subita da Harvey Weinstein ha pietrificato i presenti. La donna ha testimoniato a New York nel processo verso Weinstein. La bella attrice ha fatto sapere che quello fu per lei un evento particolarmente traumatico. Ha quindi puntato il dito nel corso del processo contro il produttore cinematografico.

Famosa soprattutto per la serie tv The Sopranos, ha raccontato tutto quello che era successo nella nuova udienza del processo che si sta facendo a New York. I giudici hanno ascoltato la drammatica testimonianza, si tratta della prima.

Nell’edizione on-line di Rainews è stato ripreso un po’ l’argomento anche per cercare di capire cosa era successo quella tragica giornata a New york. L’obiettivo dei procuratori è cercare di far capire che la violenza dell’uomo nei suoi confronti era stata davvero molto forte e arrivava con la promessa di far diventare queste attrici famose.

I fatti risalgono all’inizio degli anni 90 quando l’attrice de The Sopranos, che era solo un’attrice emergente, conobbe il produttore e lui la invitò ad un party a Los Angeles. Successivamente le fece qualche regalo, tra cui anche una scatola di cioccolatini a forma di pene.

Annabella Sciorra e la sua testimonianza

A breve, oltre ad Annabella Sciorra, ci saranno anche altre testimonianze. In particolare nell’udienza che si è tenuta a New York ha raccontato che dopo una cena avvenuta in un ristorante della Grande Mela, Weinsten la portò a casa sua e la violentò.

L’episodio si tenne tra il 1993 e l’inizio del 94. la donna ha raccontato che lui fu davvero molto violento nei suoi confronti nonostante lei avesse detto chiaramente di no. Ne ebbe un grande disgusto tanto che addirittura svenne e perse conoscenza.

La minaccia di Weinstein

Settimane dopo l’accaduto, Annabella Sciorra e Weinstein si incontrarono e lui la pregò prego di mantenere il tutto segreto. I suoi toni minacciosi la spaventarono non poco e quindi, si rese conto che non era il caso di fare questa denuncia.

Quando poi sono venuti fuori gli episodi di altre attrici, si è fatta coraggio e ha denunciato quanto accaduto. Negli ultimi anni si è scatenato un vero e proprio polverone nei confronti del noto produttore americano Harvey Weinstein.

Ora, il processo nei suoi confronti è iniziato e probabilmente ci saranno altri importante rivelazioni sulla vera natura del produttore cinematografico.