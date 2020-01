Il Paradiso delle signore spoiler 27 gennaio: Flavia lascia Milano, Cosimo nei guai

L’inizio della prossima settimana sarà ricco di colpi di scena al Paradiso delle signore, la puntata del 27 gennaio, infatti, tratterà molti argomenti interessanti. Federico Cattaneo è entrato in sala operatoria nella speranza di recuperare l’uso delle gambe. Purtroppo per lui, però, le cose non andranno nel modo sperato.

Tale notizia devasterà tutta la sua famiglia e condurrà il giovane verso una drastica decisione. Flavia, invece, sceglierà di lasciare Milano per sempre, ma prima di farlo assicurerà i suoi soldi. Cosimo, invece, continuerà ad essere troppo sbadato al lavoro, al punto che Conti prenderà una decisione.

Flavia esce di scena al Paradiso delle signore

Lunedì 27 gennaio al Paradiso delle signore assisteremo alla disperazione di Federico. Il giovane aveva riposto tutte le sue speranze in quella operazione, sta di fatto che rimarrà devastato quando scoprirà l’esito. Sua madre Silvia, ovviamente, non potrà frenare il suo dolore si farà confortare da alcune donne che si trovano nella sua stessa condizione. In tale episodio, inoltre, assisteremo all’uscita di scena di Flavia.

Quest’ultima, una volta chiusa la storia con Umberto, lascerà Milano per sempre. Ad ogni modo, prima di farlo, affiderà tutti i suoi risparmi ad Achille Ravasi allo scopo di evitare che finiscano nelle mani del Guarnieri. Ludovica, quindi, si avvicinerà ancora di più a Riccardo, adesso che sua madre non sarà più in sua compagnia.

Trama 27 gennaio: Cosimo in serie difficoltà

Nel corso dell’episodio del 27 gennaio, inoltre, vedremo che l’attenzione si sposterà su Cosimo e sul suo lavoro al Paradiso delle signore. Il giovane sta commettendo troppi errori di distrazione che spingeranno il direttore a prendere dei provvedimenti nei suoi confronti. Gabriella, però, intuirà che il ragazzo possa essere turbato per qualcosa di importante, per tale ragione incomincerà ad indagare.

Durante una fugace conversazione con Delfina, la madre del giovane, la Venere si renderà conto che il motivo del turbamento di Cosimo dipende proprio dalla donna. A tale scopo, deciderà di intercedere per il giovane parlando con Vittorio.

La fanciulla spiegherà al direttore cosa stia accadendo e quest’ultimo revocherà il licenziamento. Federico, infine, in preda alla disperazione, lascerà Roberta. Cattaneo non avrà alcuna intenzione di spingere la ragazza a trascorrere il resto della sua vita con una persona disabile.