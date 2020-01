Belen Rodriguez finisce in clinica per un trattamento estremo: ecco cosa è successo (FOTO)

Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé e questa volta ci ha stupiti davvero. La bellissima modella argentina, proprio poche ora fa, ha pubblicato un video che ha creato molto stupore tra i fans.

Infatti nel video proposto si è ripresa in un momento molto particolare. Dal suo profilo ufficiale, Belen è apparsa in un video che la ritrae mentre si sottopone alla crioterapia. Tale parola significa “cura con il freddo “ed è tra i nuovi metodi di cura che va ad agire sul metabolismo cellulare senza creare nessun problema.

Belen Rodrguez si sottopone ad un trattamento estremo per combattere la cellulite

La moglie di Stefano De Martino, sempre attenta alla forma fisica, si è dunque sottoposta ad un trattamento anti-cellulite. La terapia del gelo tonifica, stimola il metabolismo e aiuta a combattere gli inestetismi della cellulite. Insomma un vero e proprio trattamento estremo che molte star come lei hanno accettato di fare. Tempo fa anche Ilary Blasi ha scelto di immersi nella vasca gelida e condividendo anche lei con i propri fan il suo coraggio. (Continua dopo la foto)

Dalle immagini è possibile immaginare quanto sia fredda la temperatura della vasca dato che Belen indossa anche un cappellino di lana. Il trattamento al quale si è sottoposta è nato negli Stati Uniti e genera molto benefici. Leggendo alcune informazioni l’azoto liquido che si vaporizza all’interno della vasca raggiunge temperature estreme e porta la temperatura del corpo a -1.

La Rodriguez sbarca a Sanremo?

Vista la sua perfetta forma fisica e il tanto allenamento in palestra, di sicuro Belen Rodriguez non ha tantissimi problemi di peso. La splendida show girl argentina, però, molto probabilmente avrà preso qualche chilo in più durante le festività natalizie e prima della stagione estiva vuole tornare al top.

Dopo la partecipazione a Tu si Que Vales, la moglie di Stefano De Martino ha in procinto tanti nuovi progetti lavorativi e a breve ritornerà in televisione. Secondo il settimanale Chi, alla coppia sarebbe già tutto pronto per affidargli il Dopo Festival di Sanremo 2020.