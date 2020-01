Don Matteo 12 anticipazioni giovedì 30 gennaio 2020

La puntata di ieri 23 gennaio 2020 di Don Matteo 12 ha registrato ancora ottimi successi. Grande attesa dunque, per l’appuntamento con la fiction giovedì prossimo.

Come sempre, i protagonisti saranno interpreti di storie capaci di attualizzare in luce moderna i dieci comandamenti. Vicende poliziesche, legami umani e massime di vita si intrecceranno in maniera magistrale. Di seguito, le anticipazioni della quarta puntata.

Don Matteo 12 anticipazioni quarta puntata: Onora il padre e la madre

Giovedì 30 gennaio andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction con Terence Hill e Nino Frassica. “Onora il padre e la madre” sarà il comandamento che farà da sfondo alla trama. Vedremo che Manlio, un uomo che sembra comparso dal nulla, arriverà in canonica. L’uomo è padre di Natalina, che però non l’ha mai conosciuto. Come due estranei, i due inizieranno a conoscersi, senza sapere di avere un legame di sangue.

Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma Don Matteo scoprirà qualcosa di inquietante sul conto di Manlio. Natalina potrebbe dunque rimanere delusa per l’ennesima volta. Come sempre, il parroco riuscirà a trovare la soluzione e a far calmare le acque tra padre e figlia. Non mancheranno però i colpi di scena e gli imprevisti, che potrebbero far finire nei guai il misterioso uomo.

Anna e Marco in difficoltà

Come raccontano le anticipazioni della quarta puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì 30 gennaio 2020 su Rai 1, proseguiranno anche le dinamiche complesse che vedono Ines affezionarsi sempre di più al suo tutore legale, ovvero il PM che si è occupato di lei.

Nel frattempo, Anna e Marco avranno difficoltà nel gestire il loro rapporto. Sarà così che Anna darà la possibilità a Sergio di riscattarsi con un nuovo lavoro. Anna penserà che Sergio possa essere la persona giusta per mettere in sesto la sua adorata auto, un Maggiolino al quale è particolarmente affezionata.

Ricordiamo che tutte le puntate di Don Matteo sono visibili anche in streaming su Rai Play. Sul portale inoltre, sono fruibili anche le repliche dell’amata fiction con protagonista Terence Hill.