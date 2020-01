Grande Fratello Vip: è scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe

Adriana Volpe e Antonella Elia hanno avuto uno scontro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: è scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia

Nella scorsa puntata in prima serata del Grande Fratello Vip i concorrenti candidati al televoto erano Ivan Gonzalez, Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa. Tutti gli altri sono stati chiamati da Alfonso Signorini a salvare uno dei tre. La maggioranza ha deciso di salvare Fernanda e Antonella Elia si è arrabbiata per questo.

Ha detto che ci sono tanti ipocriti e finti buonisti perché Fernanda non piace a nessuno, ma dal momento che ha una storia di alcolismo molto delicata allora quasi tutti hanno deciso di seguire l’onda emotiva creata per il pubblico.

In particolare, Antonella si è scagliata contro Adriana Volpe. Quest’ultima ha giustificato il suo gesto pensando che Fernanda sia un bell’esempio per chi la segue da casa. Ma Antonella non è riuscita ad accettarlo.

In un confessionale la Elia ha detto chiaramente che Adriana si impegna a fare la parte della donna perfetta, “la buona samaritana” e che lei personalmente non riesce più a crederle. Antonella ha il forte sospetto che sia una maschera per risultare al meglio nel gioco. Voi che cosa ne pensate?

Nel frattempo Adriana ha detto che non c’è dubbio su chi sceglierebbe tra Antonella e Fernanda (la prima), ma in quell’occasione, tra Fernanda, Ivan e Carlotta, si è sentita di premiare la storia personale della modella. Inoltre, secondo lei Fernanda e Antonella devono smettere di insultarsi, ma parlarsi e chiarirsi civilmente.

L’intervento di Pago

Anche Pago si è intromesso nella discussione tra Antonella Elia e Adriana Volpe. Il cantautore ha fatto presente a Antonella che comunque in sei hanno votato Fernanda e che ognuno è libero di fare quello che vuole. Non è possibile che lei inizi con una sorta di terrorismo psicologico sui concorrenti della Casa.

Antonella, tuttavia, si è mostrata sicura delle sue convinzioni, di quanto Fernanda sia una brutta persona e che non si farà “addolcire” dalla sua storia personale. Come proseguirà il percorso di Antonella Elia nella Casa del Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini aveva messo tutti in guardia dal suo carattere, staremo a vedere che cosa succederà.