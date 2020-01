Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dove vivono i futuri sposi del trono over [FOTO]

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono odiati, rincorsi, fatti del male, ma alla fine l’amore ha prepotentemente vinto su tutto. Dopo anni di tira e molla e un percorso a Uomini e Donne tra i più turbolenti e tumultuosi di tutti, si sono finalmente ritrovati ed hanno deciso di vivere la loro storia d’amore senza freni e restrizioni, paure e pregiudizi. Di loro conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto dove vivono?

La casa di Ida Platano

Ida Platano vive a Brescia, dove vive e lavora da ormai tanti anni, ma è originaria della Sicilia. Si è trasferita al Nord per seguire il suo primo amore, l’uomo che ha sposato e con cui è stata per circa 10 anni. Un legame finito male dal quale è nato però il suo più grande amore, il piccolo Samuel. (Continua dopo la foto)

Dalle foto che è possibile reperire su Instagram, si capisce che la dama del trono over, ha una casetta arredata con gusto. (Continua dopo la foto)

Al momento non è condivisa con Riccardo, ma la coppia ha dichiarato in una recente intervista, di essere pronta alla convivenza già prima delle nozze. (Continua dopo la foto)

Riccardo Guarnieri ancora in Puglia

Per adesso Riccardo vive ancora a Statte, un paesino in provincia di Taranto. Già qualche tempo fa, ha pensato di abbandonarlo per amore della sua bella, ma nulla è poi stato in realtà fatto. (Continua dopo la foto)

Ida e Riccardo presto sposi dopo il trono over di Uomini e Donne

E’ proprio il caso di dirlo: tutto è bene quel che finisce bene. Riccardo Guarnieri ha chiesto alla parrucchiera di Brescia la mano e lei, con occhi sognanti (anche se non senza timore) gli ha risposto si. I due stanno progettando i fiori d’arancio e tutto sembra procedere al meglio. La dama ha anche provato una serie di abiti da sposa, un evento che ha condiviso con i suoi follower.

Gemma Galgani special guest al matrimonio di Ida

Un posto speciale in queste nozze sarà sicuramente riservato all’amica del cuore di Ida Platano, l’ormai storico volto del trono over di Gemma Galgani, probabilmente a lei sarà affidato un compito cruciale.