U&D Giulio Raselli risponde a Giovanna dopo la scelta: “Non ha rispettato i miei sentimenti”

Dopo l’intervista a Giovanna Abate, anche Giulio Raselli si è lasciato molto andare su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista ha fatto il punto della situazione sul suo percorso e poi ha risposto all’Abate a seguito delle sue dichiarazioni post scelta.

Raselli è sembrato alquanto fermo sulla sua posizione, sta di fatto che non ha mostrato nessun segno di pentimento nel modo in cui ha trattato la non scelta. Il ragazzo ha, anzi, accusato la sua ex corteggiatrice di non aver rispettato i suoi sentimenti.

Giulio spiega cosa pensa di Giovanna

A distanza di un po’ di giorni dalla scelta, Giulio Raselli ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato della sua storia con Giulia e della reazione di Giovanna. Quest’ultima si è molto infervorata quando ha scoperto di non essere la preferita dell’ex tronista. Il suo comportamento, reputato da molti completamente comprensibile, ha irritato Raselli che, infatti, l’ha trattata in modo molto freddo e indifferente.

Nel corso dell’intervista, Giulio ha commentato quanto accaduto ed ha ribadito di non essere pentito. A suo avviso, infatti, l’Abate non ha avuto rispetto dei suoi sentimenti e del momento particolare che stava vivendo. Per quanto riguarda la storia con Giulia, invece, le sue parole sono state solo positive.

Raselli e il sentimento per Giulia

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto di aver provato qualcosa di fortissimo con la ragazza sin dalla prima esterna. Ad ogni modo, nell’Abate ha riscontrato una valida alternativa, una donna in grado di tenergli testa e di cui apprezzava molte sfaccettature. Questo è stato il motivo per il quale non si è deciso prima a compiere la sua scelta, ma ha aspettato tutto questo tempo.

Specie nelle ultime settimane, poi, Giulio Raselli ha capito di pensare solo a Giulia e non a Giovanna. Il ragazzo ha ammesso di aver cominciato a provare qualcosa di così forte, mai vissuto in precedenza, che lo spingeva a non volersi mai separare da lei. Proprio nel momento in cui è giunto a questa consapevolezza, ha deciso di scegliere. Il suo percorso, dunque, secondo le sue dichiarazioni, è sempre stato pulito e sincero.