GF VIP 4, sta nascendo l’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia?

Il GF VIP 4 non smette di riservare sorprese a tutti i fans. È delle ultime ore la notizia che potrebbe nascere presto un amore tra Paolo Ciavarro e la bella Clizia Incorvaia. Tra i due ragazzi sembra esserci davvero molto feeling.

Non sono rari i momenti in cui si appartano a parlare tranquillamente del più e del meno. I loro sguardi appaiono complici, l’interesse dell’uno nei confronti dell’altra sembra palpabile agli occhi di chi guarda. Ma come si stanno evolvendo le cose, per i due, nella casa più spiata d’Italia?

GF VIP 4, Clizia respinge Ivan per Paolo

Nelle ultime ore Clizia Incorvaia è stata abbastanza chiara, all’interno della casa del GF VIP 4, su quelli che sono i suoi gusti in termini di uomini. Le attenzioni dello spagnolo Ivan Gonzales le facevano indubbiamente piacere, ma per una questione di coerenza la ragazza non si è sentita di accettare queste avances rimandandole, dunque, al mittente.

Clizia avrebbe riconosciuto che Ivan è un bel ragazzo ma avrebbe aggiunto che non è, nonostante questo, il suo prototipo di uomo. Nulla da fare, dunque, per lo spagnolo a cui Clizia era piaciuta davvero molto. Terreno completamente spianato, invece, per Paolo Ciavarro di cui la ragazza ama i modi e, ovviamente, l’aspetto estetico. Un ragazzo che, sostiene, la incuriosisce moltissimo e con il quale spera di stringere un bellissimo rapporto.

Anche a Paolo Ciavarro Clizia sembra piacere molto. Insomma, i presupposti per la nascita di una bella storia ci sono tutti anche se è ancora troppo presto per fare previsioni in tal senso. Entrambi sono attualmente single per cui non esiste alcun vincolo che potrebbe fermarli da un’eventuale voglia di scoprirsi più a fondo.

Per il momento li vediamo parlare molto, chiacchierare per ore e ore in giardino che, a quanto pare, è diventato il loro posto preferito per stare a tu per tu. E non importa se è notte fonda, se tutti gli altri sono ormai andati a dormire. Quando si sta bene con una persona, tutto il resto, persino lo scorrere del tempo, si annulla.

Eleonora Giorgi, tifo sfrenato per la nuova coppia

All’interno della casa del GF VIP 4 la possibile coppia tra Paolo e Clizia è ben vista. Ma anche fuori c’è una persona che sta facendo un tifo sfrenato per i due ragazzi. Si tratta di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, partecipante anche lei, nelle edizioni passate, a questo reality.

In una recente intervista, la donna ha confidato di aver detto al figlio che sarebbe rimasto incantato da quella ragazza. Ad un’iniziale risposta per la quale Paolo preferirebbe le more è seguito un comportamento opposto che parla, allo stato attuale, di grande complicità, feeling e attrazione. Staremo a vedere cosa accadrà!