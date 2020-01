Il Segreto anticipazioni spagnole: Rosa seduce Adolfo

Interessanti le nuove anticipazioni spagnole della soap opera Il Segreto, che in Italia vedremo tra qualche mese per via della differenza di programmazione. Nelle nuove trame, Rosa riuscirà a conquistare Adolfo e tra i due scatterà un passionale bacio.

Nel frattempo, non si placherà la crisi coniugale tra Marcela e Matias, ormai sempre più distanti. I due però, proveranno a dare una possibilità al loro matrimonio facendo un viaggio a Munia. Tomas, vedendoli partire, capirà di aver perso la sua amante per sempre.

Il Segreto anticipazioni: un nuovo amore a Puente Viejo

Nei prossimi episodi spagnoli della soap opera, Francisca continuerà ad essere rinchiusa nel padiglione e comincerà a nutrire dei dubbi in merito alla buona fede di Isabel. Seguendo gli ordini della sua padrona, Antoñita proverà a distrarre la matrona. Nel frattempo, le cose alla miniera non andranno affatto bene. Il Marchese non ascolterà i consigli di Maqueda e non farà altro che far indispettire gli operai.

Finalmente, qualcosa di romantico allieterà l’atmosfera di Puente Viejo. Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Rosa e Adolfo si scambieranno il loro primo bacio. Intanto, Tomas, sempre più preso da Marcela, riceverà una brutta notizia. Giunto alla locanda, la Del Molino lo informerà del fatto che partirà con Matías. Adolfo invece, al settimo cielo, racconterà a sua madre di aver baciato Rosa e di volersi fidanzare ufficialmente.

Marcela e Matias in crisi

Come raccontano le anticipazioni spagnole della soap Il Segreto, Marcela e Matias capiranno che tra loro c’è una distanza incolmabile. Tuttavia, cercheranno di avvicinarsi e ricordare quanto si amassero. I due proveranno a ritrovarsi programmando un viaggio per Munia, ma il Castaneda deluderà tremendamente la moglie.

Si ricorderà infatti di aver appuntamento con Alicia. Quando saranno vicino alla fermata dell’autobus però, Matias deciderà di dare una possibilità al suo matrimonio e seguirà Marcela. Tomas invece, si convincerà di aver perso Marcela per sempre. Alicia invece aspetterà inutilmente il suo amante Matías.

Ramon non vuole rinunciare a Rosa

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Ramon verrà a sapere che Rosa ha baciato Adolfo e andrà su tutte le furie. Tentando il tutto e per tutto, si farà coraggio chiedendo la mano della ragazza ad Ignacio.

Marta sarà preoccupata della reazione di suo padre e così si confiderà con la sorella. Tuttavia, Ignacio la rassicurerà: se non ama Ramon, non c’è alcun motivo per accettare la sua richiesta di sposarla. Infine, le trame de Il Segreto raccontano che Carolina ricorderà a suo padre la promessa di andare a trovare Pablo, il ragazzo del quale è segretamente innamorata.