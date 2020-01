Striscia la Notizia, dove finiscono i cani che calcano il bancone del tg satirico? Ecco la verità

Striscia la Notizia e i cani passati in studio

Da alcuni anni il padron di Striscia la Notizia, Antonio Ricci ha deciso di alternare llaa messa in onda dei servizi con la presenza di cani. In un primo momento fu per fare un piacere al storico conduttore Enzo Iacchetti, che portava in studio il suo amica a quattro zampe.

Successivamente, numerosi pelosetti hanno cominciato a calcare il famoso bancone del tg satirico di Canale 5. Ma ultimamente i tantissimi telespettatori si sono post una domanda: ma che fine fanno poi questi animali? Andiamo a vedere nel dettaglio il loro destino.

Ecco dove finiscono i precedenti cani

A fare chiarezza sul destino di tutti questi cani ci ha pensato Striscia la Notizia attraverso un articolo postato sul loro sito e pagine social. Si legge che per settimane questi animali hanno fatto parte della loro grande famiglia ed è sempre stato difficile vederli andare via. Tuttavia hanno sempre fatto in modo che dopo la permanenza del tg satirico finissero in buone mani.

Per tutta la durata della trasmissione il cagnolino è affidato alle cure di un addestratore, che se ne occupa e sta attento che arrivi puntuale per la registrazione della puntata. Quindi, una volta terminato il loro percorso, Donald, Fake, Castagna, Nebbia e tutti gli altri cani, sono diventati grandi e sono stati affidati a degli ottimi padroni che se ne prendono cura.

La nuova cagnolina di Striscia la Notizia

Dallo scorso 7 gennaio 2020 dietro il bancone di Striscia la Notizia, dopo tre mesi di conduzione di Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, sono arrivati Ficarra e Picone. Con essi è arrivata anche una cucciola del canile sanitario di Laterza.

Una cagnolino col pelo bianco, macchiata di nero intorno all’occhio destro e all’orecchio sinistro. La cucciola non aveva ancora un nome, ma i due comici palermitani hanno indetto una sorta di referendum fra “Monarchia” e “Repubblica” lanciato dal tg satirico sul suo portale web. Quindi sono stati gli stessi telespettatori a scegliere.