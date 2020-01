Il Segreto spoiler Spagna: Francisca potrebbe perdere la Casona

Nelle puntate spagnole della soap Il Segreto, Francisca Montenegro capirà di essersi messa in seri guai accettando il patto con Isabel. La Marchesa infatti, inizierà a comportarsi in modo ambiguo, destabilizzandola. Inoltre, non le verrà permesso nemmeno di prendere un po’ di aria fresca nel giardino. Che cosa sta meditando in realtà Isabel?

Anticipazioni Il Segreto: Francisca segregata

Stando agli spoiler della soap, la Montenegro non crederà più che la sua alleata Isabel la aiuti a recuperare i suoi beni. Tutto precipiterà quando alla Montenegro verrà comunicato che la cosa alla quale tiene maggiormente, ovvero la Casona, non è più in vendita.

Nel frattempo, Tomás e Adolfo non capiranno la durezza di Isabel riguardo le richieste dei minatori, costretti a lavorare giorno e notte in condizioni pietose. Matias non avrà buone notizie a riguardo, facendoli preoccupare ulteriormente.

Alla Casona, Antonita comunicherà immediatamente a Isabel di aver avuto difficoltà a gestire Francisca. La Montenegro infatti, arrabbiata e delusa, ha deciso lasciare il suo confino dopo aver appreso che la villa non è più in vendita. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto, la Marchesa informerà il marito di quanto successo.

Un nuovo matrimonio al paesino

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, sappiamo che Matías incontrerà Alicia e, sebbene con la morte nel cuore, le dirà di volerci riprovare con sua moglie. Rosa invece, dopo essersi fidanzata con Adolfo, comunica alla sorella che ha intenzione di sposarsi.

Nello stesso tempo, Marta cercherà di spegnere ogni speranza in Ramón che spera di sposarla. la giovane, non sapendo più come togliersi dai piedi il fastidioso spasimante, gli dirà di aver fatto una promessa di castità nel momento in cui il precedente fidanzato morì.

A quel punto, Ramon deciderà suo malgrado di mollare il colpo. Nelle nuove trame della soap Il Segreto inoltre, Alicia non si arrenderà dopo essere stata lasciata da Matias e farà di tutto per fargli cambiare idea, incurante dei sentimenti di Marcela. Infine, il Marchese prenderà la decisione di mettere a bada le intemperanze della povera Francisca.

Che cosa avrà in mente? Le sue intenzioni non sono certo pacifiche e Isabel non farà altro che appoggiarlo. Non resta che attendere le prossime puntate spagnole della soap opera.