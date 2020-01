Il Segreto trame spagnole: Francisca vuole fuggire dal suo nascondiglio

Interessanti le nuove puntate spagnole de Il Segreto. Stando alle anticipazioni infatti, sappiamo che Francisca deciderà di lasciare il suo confino, mettendo in ansia sia Isabel che il Marchese. Nel frattempo, alla miniera accadrà qualcosa di terribile.

Il Segreto anticipazioni: la rabbia di Francisca

Negli episodi iberici della soap opera, Rosa si farà coraggio dicendo ai suoi genitori di essersi innamorata e di aver intenzione di sposarsi. Nello stesso tempo, Carolina dirà a Encarnación di avere un forte interesse per Pablo. Marta invece, proverà in ogni modo a spegnere le speranze di Ramón.

Il Marchese dirà a Francisca che La Casona non verrà più venduta, facendola andare su tutte le furie. La Montenegro, senza mezzi termini, gli risponderà di non aver più intenzione di stare al loro accordo e di volersene andare dal padiglione.

Un incidente alla miniera

Come svelano le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Isabel verrà messa al corrente dal marito delle intemperanze di Francisca. La nobildonna proverà a cercare una mediazione con la matrona, promettendole di parlare con chi di dovere affinché la Casona venga messa in vendita. Nel frattempo però, penserà bene di aggiungere al caffè di Francisca un forte tranquillante. Qualche ora dopo, la Montenegro si sentirà male e chiederà ad Augustina di portarle delle medicine.

Proseguendo con le anticipazioni degli episodi iberici de Il Segreto, vedremo Alicia chiedere un confronto al suo amante Matías che, dopo essere tornato dal suo viaggio da Munia per cercare di dare una possibilità al suo matrimonio con Marcela, l’ha pregata di lasciarlo in pace. In quel momento, i due sentiranno un grande boato.

Damián li raggiungerà spaventato, dicendo loro che c’è stato un grave incidente in miniera, nel quale sono stati coinvolti diversi operai. Le squadre di soccorso si sono attivate, ma la situazione è tragica. In particolare, Cosmenon sembrerà dare segni di vita. Immediatamente, Maqueda informerà il capitano Huertas della situazione.

Pare che i minatori siano vivi, ma occorre agire in fretta, visto che l’ossigeno a loro disposizione è molto poco. Il caposquadra farà arrivare altri uomini, ma l’epilogo sarà tragico. Stando infatti agli spolier de Il Segreto, Cosme perderà la vita tra le braccia di Damian.

Gli altri minatori si salveranno, ma saranno furiosi con Isabel e il marito, responsabili di non averli messi in condizione di lavorare in maniera sicura. A raccogliere la loro rabbia sarà Matias, che prometterà di vendicare la morte di Cosme.