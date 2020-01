Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si appartano di notte al GF VIP: “Voglio vivere senza filtri”

All’interno della casa del Grande Fratello VIP pare stia nascendo un flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La quasi ex moglie di Francesco Sarcina sta cercando di godersi questa esperienza in modo completamente libero e spensierato.

La sua situazione personale al di fuori delle telecamere è parecchio controversa, per tale ragione, il reality show rappresenta un’occasione importante per riflettere interiormente. Nel corso di tale esperienza, però, la giovane sta ricevendo le avances di diversi protagonisti, ma Paolo sembra stia avendo la meglio.

L’incontro notturno tra Paolo e Clizia

In queste ore, molte riviste di gossip hanno parlato dell’avvicinamento tra Clizia e Ivan. Lo spagnolo ci ha provato in modo alquanto spudorato con la ragazza facendole delle domande che l’hanno parecchio imbarazzata.

Ad ogni modo, durante la notte appena trascorsa, a catturare l’attenzione di Clizia Incorvaia è stato Paolo Ciavarro. I due, infatti, hanno deciso di appartarsi nella notte per potersi lasciare andare a conversazioni private. Mentre tutti gli altri coinquilini dormivano, infatti, i due concorrenti si sono ritagliati un momento per sé durante il quale l’Incorvaia ha fatto delle riflessioni sulla sua vita.

Nel caso specifico, ha ammesso di sentire il bisogno di viversi quest’esperienza appieno senza filtri e, soprattutto, senza limitarsi in nessun modo. Paolo è sembrato molto colpito dalle sue parole e non ha potuto fare a meno di trovarsi d’accordo con lei.

L’Incorvaia e Ciavarro molto complici

La cosa che, tuttavia, è apparsa lampante a tutti i telespettatori che seguono quotidianamente ciò che fanno i vari concorrente è l’estrema complicità e chimica esistente tra i due. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, infatti, sembrano essere parecchio in sintonia e questo sta facendo diffondere il sospetto che presto possano dare luogo ad una storia d’amore.

Rispetto all’atteggiamento assunto con Ivan, in cui Clizia è apparsa ermetica e imbarazzata, con Paolo il comportamento è completamente diverso. Durante la conversazione privata, inoltre, i due protagonisti hanno parlato anche di Pago ed hanno riscontrato in lui un’anomalia. Secondo entrambi, infatti, il cantante è cambiato da quando ha messo piede nella casa. Per adesso, però, non è chiaro se la mutazione sia positiva o meno.