Videofestival live, aperte le iscrizioni per la 24a edizione

Roma, 24 gennaio 2020 – Anche quest’anno sta per tornare il Videofestival, il grande evento internazionale dedicato ai cantanti, ai cantautori e performer di musical. La nuova edizione si caratterizzerà per la dedica a 2 grandi artisti italiani di 2 prestigiosi premi: il Premio Valerio Negrini, fondatore dei Pooh, e il Premio dedicato a Manue Frattini, uno tra i più grandi performer di Musical.

Il Videofestival live, giunto alla sua 24° edizione, è molto di più di una competizione; è un’esperienza artistica straordinaria che permette ai partecipanti una vera crescita artistica e soprattutto un confronto “one to one” con tanti professionisti del settore fra cui produttori artistici, manager, registi, produttori, editori, ecc.

Oltre agli ambiti premi fra cui borse di studio, pacchetti artistici promozionali e tour sui palchi più belli d’Europa, da questa edizione ci sono due premi decisamente prestigiosi che la manifestazione si è guadagnata con anni di serietà e di dedizione: Il Premio Valerio Negrini, storico poeta fondatore, paroliere e primo batterista dei Pooh, dedicato agli autori, cantautori e compositori; e il Premio dedicato a Manuel Frattini, da poco scomparso, tra i più grandi e apprezzati performer di Musical, per i nuovi performer del teatro musicale italiano.

Abbiamo intervistato e le sue parole ci hanno descritto con pochi termini il Videofestival live:

“La passione per i sogni di chi ama la musica, la ricerca di novità e possibilità per i giovani artisti, il desiderio di vedere grandi e veri professionisti a disposizione dei partecipanti, la gioia di vedere l’emozione e l’entusiasmo di quelli che passano alla fase successiva e infine il saluto sincero con un abbraccio di chi non passa e ti ringrazia comunque per l’indimenticabile esperienza. Ecco il mio Videofestival live” racconta Gianni Lardera, ideatore e produttore dell’evento.

A fine febbraio inizieranno i casting in tutte le regioni d’Italia e le finali nazionali si terranno al Palazzo dei Congressi di Milano marittima il 20 e 21 maggio.

Gli interessati possono iscriversi al Videofestival direttamente dal form sul sito web www.videofestivallive.it