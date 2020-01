‘Ti si infuoca tutto…’: Justine Mattera totalmente nuda, intrappolata da un velo trasparente [FOTO]

Justine Mattera e la lotta contro il cancro

Justine Mattera non è solo una modella cui piace mostrare il proprio corpo. Per chi la segue da tempo sa perfettamente che la soubrette italo-americana è stata colpita da molto vicino quando si parla di cancro. Tempo fa, ospite a La Vita in Diretta la donna parlava del linfoma di Hodgkin che ha colpito la sorella e della sua battaglia contro il basalioma.

Ora, a distanza di anni l’ex moglie di Paolo Limiti si è schierata a favore della ricerca contro i tumori. Oltre alla 48enne per a #TagadaLeStorie, sono andate in onda anche la testimonianza del campione Stefano Selva.

La soubrette italo-americana si mostra seminuda su Instagram: seguaci in visibilio

Ma nelle ultime ore Justine Mattera è tornata a far parlare di sé per le foto che posta sul suo profilo Instagram. La nota soubrette americana, arrivata in Italia più di 20 anni fa come sosia di Marilyn Monroe, ha postato una nuova foto che la mostra in una posa molto sensuale. Nello specifico la si vede seduta su un letto con le gambe accavallate.

L’effetto bianco e nero e il velo trasparente che copre le grazie della 48enne ha mandato in visibilio i follower. Il suo décolleté è ben visibile, coperto una parte da un effetto fatto appositamente da colui che ha realizzato lo scatto. Nella didascalia, la soubrette statunitense ha scritto: “Mettiamo a fuoco tutta la settimana”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Un messaggio che ha dato spunto a tantissimi seguaci. Infatti, moti di essi sotto la foto appena elencata si sono scatenati con commenti disparati. Lo scatto ha ottenuto un botto di likes, per non parlare dei complimenti.

Infatti la Mattera nonostante non sia più una ragazzina, 48 anni, mostra ancora un fisico tonico. Il merito va a tutto lo sport che la donna pratica durante l’anno. L’ex moglie di Paolo Limiti è una ciclista che pratica delle gare ufficiali. Inoltre la sua forma è dovuta anche ad un’alimentazione sana .