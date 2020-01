Grande Fratello Vip, Sonia Pattarino rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: ‘Ecco perchè non parla di me’

Sonia Pattarino ha rilasciato un’intervista in cui ha rivelato alcuni retroscena della sua storia con Ivan e il perché lui non parla mai di lei

Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez ha deciso di non parlare più di Sonia Pattarino

Ai telespettatori della quarta edizione del Grande Fratello Vip non sarà di certo sfuggito un particolare su Ivan Gonzalez. Quando il modello spagnolo ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, non ha menzionato la sua avventura a Uomini e Donne e, di conseguenza, nemmeno la sua scelta Sonia Pattarino.

Una volta iniziato il percorso nel reality, Ivan ha fatto di tutto per evitare l’argomento. Si è solo lasciato sfuggire qualche dichiarazione con Andrea Denver stando bene attento, però, a non fare nomi. In quelle dichiarazioni Ivan ha confessato che tra lui e Sonia non c’era nulla.

Sonia attacca Ivan e svela curiosi retroscena

Sonia e Ivan si sono lasciati qualche mese fa dopo sette mesi di storia. All’inizio sembrava che tra loro ci fosse una bella storia d’amore fatta di passione, complicità, progetti importanti. Poi tutto è cambiato all’improvviso.

L’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine e ha detto di essere rimasta molto ferita dal comportamento di Ivan. Lei pensava di aver vissuto un amore importante e invece si è resa conto che per Ivan lei non è stata niente, che è stata dimenticata in breve tempo.

Secondo Sonia è molto strano che Ivan non abbia mai parlato di lei e vede questo atteggiamento come una strategia. Probabilmente l’ex tronista non vuole che Sonia sia al centro dell’attenzione, non vuole darle modo di replicare e di dire la sua.

Non solo, Sonia ha anche detto che adesso ha capito perché la loro storia si è conclusa all’improvviso a settembre dopo un bellissimo viaggio in Messico. La motivazione sta nel fatto che Ivan aveva ricevuto l’invito a partecipare al Grande Fratello Vip. Lui le aveva anche detto che in un reality si va avanti solo se si fa una storia d’amore e lui evidentemente voleva tornare single.

Sonia è arrivata alla consapevolezza che non tornerebbe mai con una persona così, ma non ha escluso la possibilità di avere un confronto faccia a faccia con Ivan perché vuole fargli capire che non è stupida e far capire al pubblico chi è lui realmente. Voi che cosa ne pensate di queste forti dichiarazioni di Sonia? Vi piacerebbe vederla nella Casa per un confronto con Ivan?