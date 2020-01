‘Malandrina, hai messo le mutande?’: Wanda Nara accavalla le gambe e mostra tutto [FOTO]

I numerosi impegni professionali di Wanda Nara

Da oltre 20 giorni Wanda Nara è impegnata con un nuova avventura televisiva. Infatti, insieme a Pupo ed Alfonso Signorini sono i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione molto particolare che si differenzia dalle altre per via dei giorni di messa in onda.

Infatti fino alla finalissima prevista per marzo, verranno trasmessi due appuntamento settimanali. Ma oltre al reality show, la moglie di Mauro Icardi si occupa di altre cose. I cinque figli le rubano molto tempo della giornata, poi è anche volto fisso di Tiki Taka, per non parlare del suo ruolo di procuratrice.

La modella argentina e le provocazioni social

Ma di recente l’opinionista del Grande Fratello Vip 4 ha fatto parlare di sé, sollevando anche delle polemiche, per via di scatti osé su Instagram. Oltre alla foto tuta nuda all’interno di una doccia, sul social è ben visibile un’altra fatta in sauna. Un’immagine in cui la moglie di Mauro Icardi è fuori controllo.

Un gesto piccante che ha mandato in visibilio gli oltre sei milioni di follower del suo account IG. Come già aveva rivelato nel corso di un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, la provocante modella argentina sente il peso dei suoi anni, soprattutto ha un po’ di paura per la differenza di età con il marito, l’ex calciatore dell’Inter. I due, infatti, si portano ben sette anni di differenza.

Wanda Nara mezza nuda in sauna: la reazione dei follower

C’è da dire, però, che Wanda Nara viene da cinque gravidanze e nonostante questo presenta ancora un fisico da paura. Un corpo che l’opinionista del Grande Fratello Vip 4 ha voluto mostrare ancora una volta su Instagram. Di recente, infatti, l’argentina ha postato una foto realizzata all’interno di una sauna.

La moglie di Mauro Icardi indossa un completino intimo color carne quindi e difficile mimetizzarsi. In molti, infatti, le hanno chiesto se per caso è senza mutandine. Resta il fatto che l’immagine in questione ha ricevuto migliaia di like e commenti. Tra questi anche tantissime critiche sul suo ruolo di madre e moglie. Ecco il post: