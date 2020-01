Conoscete il nipote di Ornella Muti? Ecco Akash, il figlio di Naike Rivelli [FOTO]

Akash, il nipote di Ornella Muti

Sapevate che Ornella Muti ha un nipote di 20 anni? Stiamo parlando di Akash Cetorelli, l’unico figlio di Naike Rivelli e di Christian Cetorelli. Il ragazzo non vive in Italia bensì negli Stati Uniti, a San Francisco, in California, dove sta frequentando l’università. Il giovane è frutto del primo amore della modella 45enne che da tempo si rende protagonista di foto e clip bollenti su Instagram.

La vita sentimentale di Naike Rivelli

La relazione sentimentale di Naike Rivelli e Christian Cetorelli è durata pochissimo, infatti poco tempo dopo la figlia di Ornella Muti è convolata a nozze con l’attore tedesco Manou Lubowski. Un’unione che è durata solamente nove mesi e il divorzio è guanto dopo sei anni.

Akash,anche se è molto legata alla donna che lo ha procreato ha un carattere totalmente differente. Infatti il 20enne ama rimanere lontano dai riflettori e dai social netwok. Comportamento inverso la modella che ogni giorno lancia delle provocazioni su IG.

La Rivelli è diventata madre giovanissima, ovvero quando aveva soli 22 anni. Per questa ragione, Naike e Akash hanno un rapporto amichevole e quasi fraterno, non per questo è la sua migliore confidente. (Continua dopo la foto)

Chi è Akash Cetorelli?

Anche se ora la critica, qualche anno fa Naike Rovelli è stata protagonista a Domenica Live di Barbara D’Urso. In quell’occasione il giovane Akash le inviò un video-messaggio, mentre sua madre raccontava quanto le mancava.

La figlia di Ornella Muti raccontava che era andato a studiare a San Francisco ma, nonostante avesse il cuore a pezzi era felice per lui. Sappiamo poco della sua vita privata, infatti le informazioni che abbiamo arrivano direttamente dal suo account Instagram.

Il 20enne è amante dei viaggi e non troppo tempo fa il era fidanzato con una ragazza asiatica che si chiama Romina Bai. I due si erano conosciuti quando lavoravano come assistenti alla produzione di un cortometraggio di caratura internazionale.