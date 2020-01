Il Segreto trama 26 gennaio: rivolta a Puente Viejo, Prudencio fa una scoperta

Molto avvincente la trama della puntata di domenica 26 gennaio de Il Segreto. Tra gli abitanti di Puente Viejo incominceranno a diffondersi strane idee. L’associazione delle femministe darà luogo ad una specie di rivolta per contrastare l’imminente inondazione che pende sul capo di tutti.

Prudencio, invece, continuerà ad indagare su Lola. Scavare a fondo nella vita della sua amata lo porterà a fare una scoperta davvero sconcertante per lui.

Il Segreto spoiler: gli abitanti di Puente Viejo si ribellano

La puntata de Il Segreto del 26 gennaio sarà incentrata su molteplici argomenti. Il primo sarà, sicuramente, il dramma che sta per coinvolgere tutti gli abitanti del villaggio. Il sottosegretario Garcia Moraler sarà pronto a dare luogo ai provvedimenti necessari affinché venga costruita la nuova diga.

Molti residenti, però, decideranno di non sottostare in modo passivo a questa decisione e si opporranno. L’associazione delle femministe, infatti, si riunirà per trovare una soluzione per evitare il problema.

Prudencio, invece, continuerà ad indagare su Lola. L’incontro con Ana, purtroppo, non ha sortito gli effetti sperati. Tuttavia, un colpo di scena inaspettato mescolerà le carte in tavola. Il giovane, infatti, verrà a conoscenza dell’oscuro segreto della sua amata e ne rimarrà devastato. Come reagirà? La storia tra i due giungerà irrimediabilmente al capolinea?

Puntata 26 gennaio: la decisione di Francisca

Nel frattempo, Donna Francisca sarà sempre più adirata con Maria. La giovane ha voltato la faccia a tutte le persone che le vogliono bene per fidarsi solo di Fernando. Molto presto, però, la Castaneda si renderà conto del terribile errore commesso e ne pagherà tutte le conseguenze. Ad ogni modo, la Montenegro rivelerà a Raimundo di considerare la sua figlioccia come se fosse morta.

La figura di Esther, invece, continuerà a mettere in cattiva luce Don Berengario. Dolores, nell’episodio de Il Segreto del 26 gennaio, incomincerà a mettere in giro strane voci sul loro conto. I telespettatori, però, sanno bene che la fanciulla p, in realtà, la figlia dell’uomo di fede, una donna che presto mostrerà il suo lato più oscuro. La fanciulla, infatti, sta tramando alle spalle del padre e lo sta ingannando solo per estorcergli del denaro.