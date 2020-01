Sabrina Salerno da infarto, l’intimo trasparente lascia intravedere tutto: lato B e fisico da urlo [FOTO]

Sabrina Salerno valletta al Festival di Sanremo 2020

Al fianco di Amadeus per la 70esima edizione del Festival di Sanremo ci sarà anche Sabrina Salerno. Quest’ultima, in una recente intervista rilasciata per il magazine Oggi ha parlato del suo prossimo impegno professionale.

La soubrette, inoltre ha preso le difese della collega Diletta Leotta che ultimamente è stata ferocemente bersagliata. La siciliana sarà anche nella kermesse canora col ruolo di valletta e molte donne del mondo dello spettacolo l’hanno criticata.

Una su tutte la giornalista di Rai Sport, Paola Ferrari. Per questo motivo la Salerno ha detto che è l’unica persona che conosce in questo Sanremo 2020 e non è giusto attaccarla per via del suo meraviglioso fisico.

La soubrette e il completino intimo trasparente

E a proposito di fisico, Sabrina Salerno nonostante non sia più una ragazzina ne ha uno davvero mozzafiato. La cantante ed attrice è una bellezza senza tempo. Tutti i suoi follower, oltre 340 mila su Instagram, hanno la possibilità di vederla spesso in pose provocanti e sensuali. Ma nell’ultima foto la donna si è davvero superata. In che modo?

La nuova valletta del Festival di Sanremo 2020 si è fatta vedere più sexy del solito. Nello specifico è fasciata con un completo intimo super bollente. Tra un pizzo e trasparenze vertiginose, la showgirl fa risaltare un fisico quasi perfetto. La donna mostra un addome piatto e scolpito, frutto di tante ore trascorse in palestra ma anche di danza. (Continua dopo la foto)

Sabrina Salerno e il suo grande sogno dopo Sanremo 2020

Per l’esattezza, Sabrina Salerno sarà presente alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella serata di sabato. Oltre a lei, nella finalissima ad affiancare Amadeus ci sarà anche Mara Venier, padrona di casa di Domenica In.

Ma la soubrette dopo la kermesse canora ha altri progetti professionali. Infatti da tempo lavora in una televisione francese ma il suo sogno sarebbe tornare in Italia per occuparsi di una trasmissione tutta al femminile. Ci riuscirà ad avverarlo?