Sanremo 2020, a rischio l’ospitata di Roberto Benigni: colpa del cachet, ecco quanto ha chiesto

Non c’è tregua per il Festival di Sanremo 2020, da alcune ore, infatti, è trapelata la notizia secondo cui un’altra ospitata potrebbe saltare, stiamo parlando di quella di Roberto Benigni. L’attore avrebbe dovuto presenziare sul palco dell’Ariston e portare in scena uno show davvero imperdibile.

Il conduttore Amadeus, infatti, aveva esortato i telespettatori a prestare molta attenzione a questo avvenimento perché sarebbe stato davvero singolare. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, pare che le cose potrebbero non andare esattamente in questo modo.

Caos sugli ospiti del Festival di Sanremo 2020

C’è grande fermento dietro l’edizione di quest’anno del Festival della canzone italiana. Questa volta, i vertici della RAI hanno deciso di apportare delle modifiche sostanziali sia in termini di conduzione sia di format. Il conduttore, infatti, è Amadeus, il quale sarà accompagnato ogni sera da una valletta diversa. Tra queste, appaiono i nomi di Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez. Proprio in merito a quest’ultima, negli ultimi giorni, sono trapelate delle indiscrezioni circa il suo compenso.

La donna, infatti, avrebbe chiesto un cachet davvero troppo alto da sostenere per la produzione del programma, per questo, la ragazza potrebbe non partecipare allo show. Un’altra clamorosa assenza potrebbe essere quella di Roberto Benigni al Festival di Sanremo 2020. Dopo la Novello e Monica Bellucci, anche lui potrebbe non presenziare a causa del cachet.

Il cachet chiesto da Roberto Benigni

Su Trash Italiano, infatti, si vocifera che l’artista abbia chiesto ai vertici RAI un cachet di ben 300 mila euro. Si tratta di una cifra davvero troppo generosa che potrebbe mettere a repentaglio la sua presenza. La notizia ha lasciato tutti senza parole, specie per il discorso fatto da Amadeus qualche giorno fa.

Il conduttore, infatti, aveva annunciato che Roberto Benigni avrebbe dato luogo ad uno spettacolo mozzafiato sul palco del Festival di Sanremo del 2020. Per quest’anno, dunque, pare si fosse organizzato un ingresso in scena con i fiocchi, in grado di superare anche la precedente apparizione. Nel 2011, infatti, l’attore si presentò in sella ad un cavallo bianco, cosa si era inventato per quest’anno? Forse non lo scopriremo mai.