Arisa: Caterina Balivo, “Mi fidanzerei con te se non fossi sposata…”

Arisa ospite da Caterina Balivo si racconta: dalla passione per la musica ai suoi esordi, gli amori..

Arisa partecipa alla trasmissione di Caterina Balivo e subito tra le due si instaura un po’ di confidenza tanto che la presentatrice dice che si fidanzerebbe con la cantante se solo non fosse sposata. Su Rai1, la nota cantante si racconta ai microfoni della giornalista.

L’interprete di Sincerità infatti, ha voluto partecipare alla trasmissione con un programma video e ha raccontato anche la sua esperienza del cantante mascherato. Ha spiegato di sentire la mancanza del barboncino e della sua maschera.

Inoltre, ha confessato che le è piaciuto anche molto stare a Roma. Una parte degli indizi con cui si è presentata al Festival di Sanremo sono stati cruciali però per farla uscire fuori.

Arisa si racconta in tv

Nel corso della trasmissione su Rai 1 Arisa ha anche raccontato la storia dei suoi occhiali. Quando faceva l’estetista li portava durante i massaggi. Nel corso di quei massaggi si parlava molto. Quegli occhiali secondo alcune sue clienti, le avrebbero portato fortuna e così è stato.

Ha voluto anche raccontare del suo primo provino dove si metteva un fiore dei capelli per cercare di essere romantica. In quel periodo infatti era molto innamorata e non voleva nemmeno partecipare a Sanremo.

Aveva spiegato che era meglio non partecipare al Festival, perché poi probabilmente si sarebbe lasciata con il suo compagno. La ragazza racconta anche che lei si emoziona molto facilmente, probabilmente è per una questione di menopausa o per gli ormoni, dice scherzando.

Il racconto sui suoi esordi e gli amori passati

In merito al suo rapporto con l’ex con cui la storia è finita, racconta che tra la vita privata e quella pubblica c’è un abisso. Quando invece ci si trova ad essere conosciuta, deve scegliere bene le persone con cui stare o si finisce anche per stare con persone che non scegli.

L’equilibrio quindi salta ed è per questo che la storia è finita male. Quando ha visto invece, una sua foto da piccola nel corso della trasmissione con Caterina Balivo, ha ironizzato dicendo di somigliare molto al suo cane.

Arisa poi vuole parlare della sua passione per la musica e ha raccontato che tormentava sua madre con i vocalizzi. Gli applausi sono stati davvero tanti per la cantante italiana che parteciperà a Sanremo. Caterina Balivo ha detto che se non fosse sposata si fidanzerebbe con lei proprio per farle cantare tutte le sere sul divano le canzoni con la sua voce soave!