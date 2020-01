Antonella Clerici a breve a Sanremo, c’è un cambiamento nella conduttrice, di cosa si tratta?

Antonella Clerici dimagrita in tv a pochi giorni dalla prova di Sanremo, ecco il suo segreto

A pochi giorni da Sanremo Antonella Clerici è tornata in forma e molti notano questo cambiamento. L’ex conduttrice della Prova del cuoco è un volto radioso ed è dimagrita molto.

Alcuni si sono anche preoccupati perché in realtà, ha avuto un dimagrimento repentino e questo ha fatto capire che qualcosa non andava. Almeno era la prima impressione. Alla luce delle ultime notizie però, tutti si sono calmati sapendo che non c’era niente che non andasse per la presentatrice.

In queste ore la donna si sta preparando per Sanremo e infatti, ha sottolineato come il benessere non deve essere per forza con delle grandi rinunce quanto piuttosto ,con un po’ di attività fisica in più e con qualche accorgimento nell’alimentazione, si può stare meglio. Si è voluta raccontare attraverso la sua dietologa.

Antonella Clerici e la dieta lampo

Antonella Clerici ha spiegato che nel corso della dieta che ha seguito nell’ultimo mese ha perso più di 5 kg senza troppi sforzi. Ha parlato della dottoressa Flachi a cui lei si è rivolta che le ha fatto una dieta davvero unica che non le metteva alcun tipo di ansia.

La dietologa infatti, ha aiutato Antonella a seguire alcune abitudini alimentari giuste sostituendole a quelle sbagliate. Nel giro di poco tempo è riuscita a rimettersi in forma. La cosa importante è quindi cominciare la giornata con un bicchiere d’acqua abbondante e poi fare almeno un 5 pasti al giorno tra pranzo e cena.

Tutto ciò serve, oltre a fare un po’ di sana attività fisica. Questo è molto importante anche per cercare di mantenere sempre il peso forma. Uno dei consigli pratici che la dietologa ha voluto dare dopo aver aiutato la presentatrice, è di fare spuntini di metà mattinata e di pomeriggio in modo tale da non far mancare il giusto apporto calorico nella dieta.

La dieta prima di Sanremo

Insomma, è stata davvero una ottima soluzione quella di seguire questa dieta per Antonella Clerici. Eliminando il cibo spazzatura, le bevande zuccherate alcoliche ed i dolci, è riuscita a perdere un po’ di peso.

Ad aiutarla anche l’attività fisica con una passeggiata a passo svelto per almeno 40 minuti tre volte a settimana. I risultati sono strabilianti e a pochi giorni da Sanremo possono essere già sotto gli occhi di tutti. Ora potrà apparire nel massimo della sua forma nell’edizione del Festival di Sanremo.