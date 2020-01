Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Hope incontra Phoebe per la prima volta

Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata del 25 gennaio si concentrano sopratutto su Ridge. Il Forrester ha dei forti dubbi sulle modalità con cui è stata portata avanti l’adozione da parte di Steffy.

Infatti, lo stilista pensa che le pratiche sono state troppo veloci ma di certo non può sapere che Reese è messo alle strette dai creditori. Inoltre, Hope decide di conoscere Phoebe e parte per Malibù.

Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Ridge pensa che Steffy sia stata truffata

Nella puntata di Beautiful del 25 gennaio, Taylor informa Ridge che sua figlia Steffy ha adottato la bambina. Mentre la psicologa è entusiasta per la notizia, lo stilista mostra molte preoccupazioni e sopratutto sospetti.

Ridge, era a conoscenza dell’idea di sua figlia di dare una sorellina a Kally ma mai avrebbe immaginato che tutto sarebbe avvenuto in così poco tempo. Il Forrester, infatti, pensa che Steffy sia stata truffata e decide di controllare meglio le carte dell’affido. Ovviamente non può sapere che dietro tutto questo c’è Reese, minacciato dai creditori.

Nuovi problemi per Reese

Nelle puntata precedenti gli appassionati di Beautiful hanno assistito ad uno scambio di bambini. Hope dopo aver dato alla luce la sua bambina, è venuta a conoscenza che quest’ultima è morta ma purtroppo non sa cosa è accaduto alle sue spalle. Reese, minacciato dai creditori e per paura che quest’ultimi facessero del male a sua figlia ha deciso di imbrogliare la Logan sottraendole Berth e dandola in affido a Steffy.

In questo modo ha ottenuto il denaro necessario per pagare i suoi debiti. Ottenendo dall’adozione ben 200. 000 dollari la questione sembra essere risolta ma i dubbi di Ridge gli porteranno nuovi problemi. Lo stilista, preoccupato per Steffy indagherà sul caso e con il tempo verrà a conoscenza di quanto accaduto. Come la prenderà?

Beautiful: Hope incontra Phebe per la prima volta

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Phebe arriva a casa di Steffy e Hope decide di partire per Malibù per conoscerla. Liam è sempre più impressionato dall’incredibile somiglianza tra le due bambine e non capisce come sia possibile. La figlia di Ridge si scusa per avere scelto un momento poco delicato per adottare la bimba ma la Logan a sorpresa risponde alla sorellastra di non sentirsi a disagio.

Improvvisamente il pianto della neonata attira l’attenzione delle due. Steffy prende la piccola e la fa vedere ad Hope, che istintivamente comincia subito a cullarla e fra le due sembra crearsi uno strano legame.