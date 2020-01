Giulia De Lellis a Verissimo parla del furto, del doping e poi sgancia la bomba: “Ho sentito Damante”

Nella puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 25 gennaio, è stata ospitata anche Giulia De Lellis. L’influencer ha parlato molto a lungo con Silvia Toffanin ed ha toccato tasti anche molto dolenti della sua vita. Come tutti i telespettatori sapranno, però, il programma viene registrato come sempre qualche giorno prima, ecco perché sono trapelate già delle anticipazioni.

Tra i vari temi affrontati dalla protagonista c’è stato, ad esempio, il furto subito nel periodo di Natale, l’espulsione di Andrea Iannone dall’associazione di motociclisti e il suo rapporto con Damante. Specie su quest’ultimo argomento, ha fatto una confessione inaspettata.

Giulia De Lellis e il rapporto con Iannone e Damante

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Giulia De Lellis ha parlato della sua vita personale e professionale. In merito alla prima sfera, ha dichiarato di essere molto felice insieme a Iannone.

Ad ogni modo, la loro storia sta vivendo un periodo difficile a causa delle recenti situazioni che sta affrontando il motociclista. Ricordiamo, infatti, che è risultato positivo ai test anti doping, che l’associazione dei motociclisti effettua ciclicamente sugli sportivi.

Giulia, però, ha detto a Verissimo di essere fiduciosa e consapevole dell’innocenza del suo uomo. Successivamente, l’influencer ha parlato anche della sua ex fiamma Andrea Damante. Su questo argomento, ha svelato che, in realtà, i due sono rimasti in ottimi rapporti. L’ultima volta che si sono sentiti è stato a Natale per farsi gli auguri.

Il ricordo del furto durante l’intervista

Nonostante tutto quello che è successo, dunque, i due pare abbiano messo da parte il rancore ed abbiano deciso di instaurare un rapporto di amicizia. Giulia De Lellis ha anche spiegato al pubblico di Verissimo di apprezzare molto la nuova fidanzata del suo ex e per questo augura ad entrambi di andare avanti e essere felici.

Giulia, in seguito, ha parlato anche del terribile furto vissuto nel periodo natalizio. Dei ladri, infatti, si sono introdotti nella sua abitazione e l’hanno ripulita completamente. La ragazza ha spiegato di aver perso tutto, perfino i regali di Natale appena ricevuti. Per lei è stato un vero colpo basso, specie perché si tratta del terzo avvenimento di questo genere nel 2019. Per tale ragione, ha esortato tutte le persone attive sui social ad essere un po’ più reticenti nel palesare i propri spostamenti.