Sabrina Ghio attacca Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi: la coppia replica sui social

Sabrina Ghio, ospite a Rivelo di Lorella Boccia, ha attaccato pesantemente Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista

Sabrina Ghio contro Francesco e Antonella

Ricorderete Sabrina Ghio. Lei ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi quando era appena maggiorenne come ballerina e in quell’edizione è arrivata seconda. Poi ha trovato lavoro a teatro, ha partecipato a Reality Circus (che ha vinto) e poi si è reinventata sui social fino a diventare una tronista di Uomini e Donne.

La sua esperienza nel programma di Maria De Filippi non è andata bene perché la sua scelta, Nicolò Raniolo, le ha detto di no. Oggi è felicemente fidanzata con Carlo, ma recentemente sui social ha avuto uno scontro con Antonella Fiordelisi.

Anche in occasione della sua intervista a Rivelo su Real Time con Lorella Boccia, Sabrina è tornata ad attaccare Francesco Chiofalo e la fidanzata. L’ex tronista li ha definiti “morti di fama” e ancora non riesce a capire come abbiano fatto sia uno che l’altra a riprendersi su Instagram mentre piangevano inserendo un filtro. L’aver messo in pazza i sentimenti e le vicende private l’ha portata a definire la coppia “mercenari”.

Francesco e Antonella replicano a Sabrina

Sabrina si riferisce a quando Antonella ha scoperto i tradimenti di Francesco e poi entrambi sui social hanno mostrato lacrime, suppliche, incontri per mesi fino a quando hanno deciso di tornare insieme.

Antonella non poteva rimanere in silenzio di fronte alle nuove dichiarazioni di Sabrina e tramite i social, dopo l’intervista, l’ex tentatrice si è lamentata di quanto Sabrina continui a parlare di lei come una vera e propria ossessione. Secondo lei l’unica mercenaria è Sabrina perché sta sfruttando la sua popolarità per emergere.

Anche Francesco è intervenuto personalmente sui social per replicare alle parole di Sabrina. Innanzitutto, come è nella sua consuetudine, Chiofalo ha fatto dell’ironia sul fatto che nemmeno Googe sapesse chi fosse. Poi, appena dopo aver detto che “si è tirata la faccia con il ferro da stiro”, ha evitato di abbassarsi al suo livello essendo Sabrina una mamma di una bambina piccola. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?