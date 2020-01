Il Paradiso delle Signore trame 3-7 febbraio: Achille corteggia Adelaide

Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 febbraio 2020 su Rai 1? Achille Ravasi sarà sempre più vicino alla contessa, ma con oscure intenzioni. Riccardo comincerà a guardare con occhi diversi suo padre dopo che lo vedrà presentare le sue scuse a Ludovica. Inoltre, Marta potrebbe far felice il marito Vittorio con una bella novità.

Il Paradiso delle Signore trame: Angela assunta in prova

Nella puntata di lunedì 3 febbraio, vedremo Angela assunta in prova al grande magazzino. La ragazza sarà al settimo cielo. Intanto, il Ravasi farà la corte ad Adelaide, innervosendo il Guarnieri. Il povero Federico tornerà a casa dove sarà accolto dai genitori, affranti per la cattiva riuscita dell’intervento alla spina dorsale.

Nella puntata di martedì 4 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Roberta cercherà di far reagire Federico invogliandolo a proseguire con la scrittura del suo romanzo. In Caffetteria, Marcello sarà sempre più preso dall’affascinante Lorena, scatenando la gelosia di Roberta. Achille rovinerà i piani di Riccardo, che inizierà ad odiarlo. Ludovica invece si trasferirà dai Guarnieri, ricevendo le scuse da parte di Umberto.

Adelaide affronta Umberto e Riccardo

Nella puntata di mercoledì 5 febbraio de Il Paradiso delle Signore, la contessa finalmente affronterà i Guarnieri. Che cosa avrà in mente? Senza dubbio, l’importante presenza del Ravasi sortirà i suoi effetti. Durante una cena organizzata dai Cattaneo, Agnese avrà modo di restare da sola con Armando e i due si troveranno molto in imbarazzo dopo un avvicinamento inaspettato. Che sia la volta buona per dare inizio ad una storia d’amore?

La trama della puntata di giovedì 6 febbraio de Il Paradiso delle Signore vede Marcello e Salvatore regalare due biglietti a Marta e Vittorio per il Festival di Sanremo, così da sdebitarsi dei tanto favori ricevuti dalla coppia. Armando e Agnese intanto, provano a mantenere le distanze. Silvia confiderà qualcosa di inquietante a Don Saverio, mentre Marcello e Lorena si baciano.

Il Paradiso delle Signore 4 puntata venerdì 7 febbraio 2020

La settimana di programmazione si chiude con la gelosia di Roberta, che continuerà a ripensare al bacio tra Marcello e la starlette di fotoromanzi. Il ragazzo sarà consapevole di ciò e potrebbe giocare una carta a suo favore. Roberta ha finalmente fatto chiarezza sui suoi reali sentimenti?

Infine, nella puntata di venerdì 7 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Marta darà una bella notizia al marito. C’è infatti la possibilità che possano diventare di nuovo genitori. La donna infatti, sarà quasi certa di aspettare un bambino. La felicità sarà tanta, così come la paura, visto che la coppia ha da poco affrontato l’aborto di Marta.