‘È stata travolta, l’ha danneggiata…’: anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin le dichiarazioni di Valeria Marini [FOTO]

Valeria Marini ospite a Verissimo

Anche oggi che è sabato, alle 16 su Canale va in onda una nuova puntata di Verissimo, il contenitore televisivo condotto da Silvia Toffanin. Un appuntamento ricco di ospiti tra cui Valeria Marini che si è presentato in studio col suo nuovo compagno Gianluigi. Quest’ultimo è la soubrette sarda stanno insieme da un anno ma solo da poco sono usciti allo scoperto.

L'ex gieffina ha deciso di renderla nota solo adesso per una questione di scaramanzia. Per fortuna la loro relazione sentimentale va alla grande e per lei Gianluigi è la persona giusta per costruire una famiglia. Oltre all'amore, durante la lunga chiacchierata con la Toffanin, la donna è tornata a parlare della collega e cara amica Pamela Prati.

La soubrette sarda parla della sua storia d’amore con Gianluigi

Intervistata nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Valeria Marini ha riferito di essere felicemente innamorata. L’incontro con Gianluigi è accaduto in momento molto delicato della sua vita. Più volte è stata ferita quindi ha paura di parlarne, ma avere al suo fianco il compagno l’ha aiutato tantissimo. Con Gianluigi stanno insieme da circa un anno.

Ma lei ha voluto tenere questo sentimento nascosto perché i rapporti sentimenti vanno tutelati. Colui che sta rendendo felice l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è un imprenditore vent’anni più giovane, ma l’età non è un problema per i due.

Valeria Marini parla di Pamela Prati

Nel corso della lunga intervista a Verissimo, Valeria Marini è tornata a parlare di Pamela Prati per la vicenda Mark Caltagirone. La soubrette ha detto che la sua amica ha sbagliato. Purtroppo l’ex prima donna del Bagaglino è caduta in una cosa più grande di lei, ma per Valeria è una persona buona con le sue fragilità.

Poi ha ricordato quando quest’ultima è andata ospite a Verissimo, e secondo lei avrebbe dovuto approfittare dell’occasione per chiedere scusa a tutti confessando di aver sbagliato. In pratica tale vicenda l’ha completamente travolta e, secondo la Marini, ha danneggiato la sua carriera.