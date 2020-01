Oroscopo Paolo Fox del 25 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 gennaio porta una ventata di novità sia sul campo amoroso e sia quello lavorativo. Per i nativi del Toro sarà una giornata faticosa, invece, per le persone nate sotto il segno del Leone sarà un po’ sottotono. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche per questa giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 25 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Nel weekend cercate di risolvere alcuni dilemmi e questioni familiari, nati nei giorni scorsi. Anche in campo lavorativo è un po’ tutto complicato e sembra che da qualche tempo siete sotto pressione.

Toro – Vi aspettano due giornate faticose. Se fate delle proposte ma non ricevete le risposte, il nervosismo potrebbe aumentare. Con Venere, Mercurio e Sole dissonante vivete delle tensioni a livello economico e lavorativo. Urano, in aspetto molto particolare, ha già stabilito che la vostra vita deve cambiare, per questo motivo siete a caccia di novità.

Gemelli – Questo fine settimana apre le porte a un’emozione. Con la Luna favorevole avrete più serenità. Più persone conoscete in questo periodo meglio è. In amore c’è troppa confusione, perciò in questo fine settimana dovete parlare con più saggezza.

Previsioni di sabato 25 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Nelle previsioni di ieri si parlava di una situazione astrologica un po’ particolare a causa dell’opposizione di Giove e Saturno. È probabile che alcuni accordi ora si spezzano. Sicuramente non avete più voglia di ripetere alcune esperienze, anzi, preferite fare cose che avete sempre fatto piuttosto che sperimentare. Fine settimana da dedicare ai sentimenti.

Leone – Se in questo periodo niente funziona bene, potreste arrabbiarvi molto. Se ci sono giornate un po’ sottotono come queste del weekend significa che siete tesi, un po’ agitati, insicuri. L’oroscopo di Paolo Fox raccomanda molta prudenza.

Vergine – In questo periodo alcuni di voi vorrebbero sposarsi, convivere, cambiare casa o iniziare un nuovo lavoro. In questo weekend i progetti sono favoriti. Un’eventuale chiamata dell’ultima ora potrebbe rivelarsi molto importante. Non mettetevi da parte.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Sarebbe opportuno progettare qualcosa di importante tra aprile e giugno. Saturno aprirà le porte a un progetto e rinnoverà un accordo. Questa Luna favorisce i viaggi, dove potete conoscere anche persone interessanti. Si consiglia di non fare scelte prima di aprile.

Scorpione – All’inizio della giornata potrebbe esserci un po’ di agitazione. Chi ha un rapporto di lavoro ed è a contatto con il pubblico potrebbe innervosirsi e sentirsi un po’ giù di corda. Con Venere favorevole possono nascere nuovi amori.

Sagittario – Weekend di recupero fisico, visto che dall’inizio settimana avete avuto giornate pesanti. Infatti, molti di voi hanno avuto mal di testa, raffreddore o un po’ di stanchezza. Avere Marte nel segno rappresenta una certa aggressività che va tenuta sotto controllo. Lasciando da parte la tristezza, questo fine settimana aiuta in amore e nei rapporti interpersonali.

L’oroscopo di Paolo Fox del 25 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questo weekend vi sentirete liberi di fare e disfare a vostro piacimento. Chi non riesce a essere sereno, significa che è troppo condizionato dagli eventi e dalle responsabilità. Caricate sulle vostre spalle le responsabilità della famiglia ma quando diventano troppe, inevitabilmente pesano.

Acquario – Sabato e domenica sono due giornate particolari. Dovete stare attenti a ciò che dite ed evitare complicazioni inutili. A volte, rivelate a qualcuno delle cose che sarebbero meglio non dire, una vostra sincerità potrebbe essere male interpretata. Attenzione ai rapporti con gli amici e se in questo weekend avevate un appuntamento, potrebbe slittare.

Pesci – In questo fine settimana avete una grande voglia di vivere relazioni importanti. Grazie a Giove e Saturno, queste prossime due giornate vi portano lontano. L’inizio della prossima settimana sarà molto efficace. Se c’è una persona che vi interessa, cercate di frequentarla perché questo weekend ha un aspetto positivo nella relazione.