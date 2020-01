Valeria Marini, chi è il fidanzato: lavoro, famiglia e curiosità

Valeria Marini: chi è il fidanzato Gianluigi Martino, lavoro e curiosità

Antonella Elia e Antonio Zequila la potranno anche criticare sull’aspetto fisico. Ciò non toglie che Valeria Marini sia una donna affascinante e ha anche un fidanzato, molto più giovane, quest’oggi presente con la diva dai baci stellari a Verissimo. Finora si sa poco del ragazzo, ma qualche informazione è emersa.

Innanzitutto, il nome: Gianluigi Martino. Nato il 26 marzo 1984 a Cosenza (in Calabria) ha come segni particolari gli occhi verdi, il fisico muscoloso e lo sguardo da seduttore. Sui social in tantissimi lo seguono, attirati naturalmente dalla sua storia sentimentale insieme a Valeria ma anche dal suo fascino.

Il suo è un nome molto rinomato nella vita mondana romana, non per niente lavora nel campo delle pubbliche relazioni. Inoltre, il partner di Valeria Marini, estraneo alle telecamere, dietro le quinte ricopre una funzione importante, nello specifico si occupa di casting e produzioni tv.

Il richiamo della moda e dello spettacolo

Fin da piccolo la moda e lo spettacolo hanno riscosso sul compagno di Valeria Marini notevole fascino, nonostante dopo il liceo abbia deciso di proseguire gli studi, iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza.

Al momento è sconosciuto sapere se abbia concluso o meno gli studi, certamente però si è dato parecchio da fare nel settore delle pubbliche relazioni, il campo di applicazione professionale. In aggiunta, cura pure i casting di produzioni tivù.

Legato da uno splendido rapporto ai genitori, conosce benissimo Barbara d’Urso. Ha lavorato e lavora infatti per diverse popolari trasmissioni, compreso Pomeriggio Cinque.

Valeria Marini e Gianluigi Martino al centro del gossip

La vita privata di Gianluigi Martino è venuta improvvisamente a galla nei primi mesi dello scorso anno, precisamente dal momento in cui i rotocalchi rosa hanno seguito una relazione insieme all’ex diva del Bagaglino. Rapporto nato, e ancora oggi vivo, a dispetto della notevole differenza anagrafica: ben 17 anni di differenza li separano.

Attualmente nessuna delle parti ha accusato il problema. Interessante sarà scoprire i dettagli sul loro primo incontro, magari rivelati a Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, il talk show in onda su Canale 5.