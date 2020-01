Eleonora Pedron colpita dalla tragedia: “Parlo ancora con loro”

Eleonora Pedron racconta la scomparsa della sorella e del padre, sempre per un incidente stradale

Le ammalianti luci dello spettacolo non devono trarre in inganno perché anche nel patinato mondo di cinema e televisione si nascondono storie sofferte. Purtroppo, Eleonora Pedron conosce esattamente quali sensazioni provi, cosa significhi finire in un tunnel buio, dove pare mancare qualsiasi via di uscita.

Oggi pomeriggio ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, la bellissima soubrette ha confessato sempre negli stessi studi toccanti retroscena. Malgrado secondo un occhio distratto la sua vita appaia perfetta, la padovana porta sottopelle dei graffi.

Schianto fatale

Quando Eleonora aveva appena 15 anni un incidente stradale le ha strappato la sorella Nives, appena 15enne, di 6 anni più grande. Tuttavia, la storia è solo uno dei terribili traumi vissuti. Per volere di un destino beffardo, la morte del padre è avvenuta nello stesso modo della sorella. Un nuovo, fatale, incidente stradale.

Eleonora Pedron ha fatto fatica a trattenere le emozioni, dietro quel sorriso segno di incredibile forza. Il video propostole arriva dritto al cuore e l’ex Miss Italia spiega di aver visto tutto il dolore che la accompagna. Crede la vita cambi avendo una differente visione della vita, scansa le fonti di malessere.

Dentro di lei covano bruttissime emozioni. Cerca sempre di stare accanto a persone positive, cerca il bello. Ha dei momenti di solitudine dove tenta di pensare ai familiari persi, sono attimi di riflessione utili.

Eleonora Pedron: l’aiuto della fede

Va in chiesa e prega perché la fa stare bene, ha confessato la Pedron. Talvolta le capita di conversare con loro, ne avverte la presenza o forse è un’idea inculcata in testa per immaginare siano presenti e sperare di rivederli un giorno.

La feriva molto vedere mamma soffrire, cercava in ogni modo di risollevarla, le diceva che succede di peggio. Era soprattutto la nonna a sostenerla, tuttavia mamma è attenta, la guarda, schietta e diretta. Se qualcosa di lei le dà fastidio glielo esterna a costo di ferirla.

Oggi Eleonora pare aver finalmente ottenuto un po’ di felicità, accanto a Fabio Troiano. I due spesso appaiono sui social e qualche aggiornamento la Pedron ce lo fornirà in merito fra poche ore.